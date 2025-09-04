Games
«Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται στον ΑΝΤ1- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

«Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται στον ΑΝΤ1- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού Φωτογραφία: ΑΝΤ1
Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στον ΑΝΤ1!

Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει δυναμικά στη ζώνη της πρωινής ενημέρωσης του ΑΝΤ1, με τον σταθμό να ανακοινώνει επίσημα το νέο του ξεκίνημα. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του επί σειρά ετών, παρέδωσε τη σκυτάλη στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Άννα Λιβαθυνού, διαμορφώνοντας ένα νέο δίδυμο για να συνεχίσει η πορεία της εκπομπής.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού η πρεμιέρα αναμένεται για την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, με το νέο δημοσιογραφικό δίδυμο να δίνει το παρών καθημερινά στις 06:00.

«Καλημέρα Ελλάδα»- Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο σταθμός σημειώνει χαρακτηριστικά πως η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00 με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

«Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της. Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το «Καλημέρα Ελλάδα» μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις.

Είναι πάντα εδώ, σε κάθε μεγάλη ή μικρή στιγμή της επικαιρότητας. Μια εκπομπή-σταθμός, που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στη συνείδηση των τηλεθεατών. Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα. Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες.

Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα ακούει καθαρά τη φωνή του πολίτη. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από social media της εκπομπής, να στέλνουν τα σχόλιά τους, να θέτουν ερωτήσεις στους καλεσμένους και να διαμορφώνουν τη ροή της συζήτησης, σε πραγματικό χρόνο.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», η πιο σταθερή αξία της πρωινής ενημέρωσης, επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο για τη νέα εποχή του.

«Καλημέρα Ελλάδα», με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 06:00»

Αρχισυνταξία

Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα

Σκηνοθεσία

Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Δημοσιογραφική ομάδα

Δημήτρης Χριστούλιας (Οικονομικά), Γιώργος Σπανουδάκης (Αθλητικά),Λάζος Μαντικός, Δώρα Γεωργιάδη, Ναταλία Πολυχρονίδου, Αλεξάνδρα Καραγεώργη, Ντέμη Ντάβαρη, Αλκίνοος Βλαχόπουλος (Ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης)

