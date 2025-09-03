Games
Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @fayskorda
Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο πλατό για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά, επιστρέφει δυναμικά, για ακόμη μια σεζόν στο MEGA με την εκπομπή: «Buongiorno», ενώ η ίδια και οι συνεργάτες της, μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρουσιάστρια, επιστρέφει ανανεωμένη και άκρως γοητευτική για να αναλάβει τα ηνία της πρωινής, καθημερινής εκπομπής, ενώ η πρεμιέρα αναμένεται για την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται Δευτέρα με Παρασκευή στις 09:20. Το «Buongiorno», λοιπόν, φαίνεται πως θα δώσει το παρών στην νέα τηλεοπτική σεζόν, που μόλις ξεκίνησε.

Οι φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα που φτάνουν από τα παρασκήνια, δείχνουν την παρουσιάστρια έτοιμη να αναλάβει δράση.

Η Φαίη Σκορδά, επιστρέφει με το «Buongiorno»

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα backstage στιγμιότυπα, από την επίσημη φωτογράφισης, ενώ η ίδια, φαίνεται χαμογελαστή και ξεκούραστη.

Ταυτόχρονα να σημειωθεί, πως στο πλευρό της Φαίη Σκορδά, θα παραμείνουν σταθερά οι συνεργάτες της, ενώ αναμένεται και μια νέα προσθήκη. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα δίπλα της θα είναι: ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρουγλου, η Βίκυ Παγιατάκη καθώς και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Το «Buongiorno», έρχεται στο MEGA , για μια ακόμη συναρπαστική χρονιά, γεμάτη εκπλήξεις. Από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09:20!

Δείτε τη δημοσίευση της Φαίης Σκορδά στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DOIr7eKCI1u/?hl=el}

