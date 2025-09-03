Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Κατερίνα Στικούδη: Με καινούργια εκπομπή επιστρέφει στην τηλεόραση

Κατερίνα Στικούδη: Με καινούργια εκπομπή επιστρέφει στην τηλεόραση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @stikoudikaterin
Επιστρέφει η Κατερίνα Στικούδη στη μικρή οθόνη.

Η πολυδιάστατη και ταλαντούχα Κατερίνα Στικούδη, φαίνεται πως επρόκειτο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη με μια νέα συνεργασία και εκπομπή. Μάλιστα, όπως η ίδια είχε αναφέρει το τελευταίο διάστημα, την ενδιέφερε η επιστροφή της στην τηλεόραση, ωστόσο δεν είχε αποκαλύψει εάν έχει προχωρήσει σε περεταίρω συζητήσεις με κάποιο σταθμό για την δημιουργία νέου project.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμρβίου, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, αποκάλυψε πως η τηλεπερσόνα και τραγουδίστρια Κατερίνα Στικούδη αναμένεται να επιστρέψει.

Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει στην τηλεόραση

Ειδικότερα, ο Αλέξης Μίχας, μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1, ανέφερε πως η επάνοδός της, αφορά ένα νέο εγχείρημα, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται σύντομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Ζόζεφιν: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της

Life
Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή…»

Life
Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Life

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε: «Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει στην τηλεόραση. Θα παρουσιάσει μια εκπομπή Wellness στην δημόσια τηλεόραση. Θα έχει τίτλο F Ζην και θα έχει καλεσμένους διάφορα πρόσωπα και ενδιαφέροντα θέματα. Θα προβάλλεται μια φόρα την εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα τα Σαββατοκύριακα».

Μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό το πότε και σε ποιο σταθμό επρόκειτο να δώσει το παρών η Κατερίνα Στικούδη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί η Κατερίνα Στικούδη να έγινε γνωστώ το 2005, ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα, έχει γράψει μια μακρά πορεία στο χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης και της μουσικής.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Life
«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Life
«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

Life

NETWORK

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

healthstat.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr