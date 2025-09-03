Κατερίνα Στικούδη: Με καινούργια εκπομπή επιστρέφει στην τηλεόραση

Επιστρέφει η Κατερίνα Στικούδη στη μικρή οθόνη.

Η πολυδιάστατη και ταλαντούχα Κατερίνα Στικούδη, φαίνεται πως επρόκειτο να επιστρέψει στην μικρή οθόνη με μια νέα συνεργασία και εκπομπή. Μάλιστα, όπως η ίδια είχε αναφέρει το τελευταίο διάστημα, την ενδιέφερε η επιστροφή της στην τηλεόραση, ωστόσο δεν είχε αποκαλύψει εάν έχει προχωρήσει σε περεταίρω συζητήσεις με κάποιο σταθμό για την δημιουργία νέου project.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμρβίου, μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας, αποκάλυψε πως η τηλεπερσόνα και τραγουδίστρια Κατερίνα Στικούδη αναμένεται να επιστρέψει.

Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει στην τηλεόραση

Ειδικότερα, ο Αλέξης Μίχας, μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1, ανέφερε πως η επάνοδός της, αφορά ένα νέο εγχείρημα, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε: «Η Κατερίνα Στικούδη επιστρέφει στην τηλεόραση. Θα παρουσιάσει μια εκπομπή Wellness στην δημόσια τηλεόραση. Θα έχει τίτλο F Ζην και θα έχει καλεσμένους διάφορα πρόσωπα και ενδιαφέροντα θέματα. Θα προβάλλεται μια φόρα την εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα τα Σαββατοκύριακα».

Μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό το πότε και σε ποιο σταθμό επρόκειτο να δώσει το παρών η Κατερίνα Στικούδη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί η Κατερίνα Στικούδη να έγινε γνωστώ το 2005, ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα, έχει γράψει μια μακρά πορεία στο χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης και της μουσικής.