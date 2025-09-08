Games
Κλέλια Ανδριολάτου: Έρχεται η 4η σεζόν του Maestro

Κλέλια Ανδριολάτου: Έρχεται η 4η σεζόν του Maestro Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @klelia_andriolatou
Με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro!

Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Maestro, η νεαρή ηθοποιός, Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε τον ερχομό της τέταρτης σεζόν, της επιτυχημένης σειρά Maestro.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της Χριστόφορο Παπακαλιάτη, μέσω της οποίας έκανε σαφές πως το Maestro δεν έχει «ρίξει» τίτλους τέλους!

Η ανάρτηση της Κλέλια Ανδριολάτου

Στην ανάρτησή της λοιπόν, φαίνεται η ίδια, μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να κρατούν το σενάριο της νέας σεζόν, με τους δυο τους να χαμογελούν πλατιά στο φακό της κάμερα.

Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια λιτή, αλλά άκρως κατανοητή λεζάντα, ανακοινώνοντας πως οι πρόβες μόλις ξεκίνησαν:
«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε χαρακτηριστικά, μη κρύβοντας την χαρά της.

Να σημειωθεί πως τη σειρά «Maestro», την υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος πρωταγωνιστεί, μάλιστα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του τηλεοπτικού «Ορέστη», στο πλευρό της νεαρής «Κλέλιας», την οποία και υποδύεται η Κλέλια Ανδριολάτου.

Το «Maestro», έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση το 2022, ενώ όπως όλα δείχνουν, μια νέα σεζόν, έρχεται για να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών.

Μια ανάρτηση στο Instagram, ήταν αρκετή για να κορυφώσει την αγωνία των τηλεθεατών!

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.instagram.com/p/DOWDNhqjB0X/?hl=el&img_index=1}

