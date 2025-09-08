Games
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημοσίευσή του και το «καρφί» για τους γάμους

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημοσίευσή του και το «καρφί» για τους γάμους Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screeshot/ @dimitris_alexandrou
Η δημοσίευση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ύστερα από την βάφτιση και το γάμο, όπου παρευρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος, μαζί με το γιο του, Πάρη, έγιναν νονοί, καθώς βάφτισαν το παιδί φιλικού ζευγαριού. Στη δημοσίευσή του μάλιστα, μίλησε με χιούμορ για την ηλικία του, ενώ ολοκλήρωσε το βίντεο με μια διαφορετική τοποθέτηση αναφορικά με τους γάμους.

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, μίλησε στους ακόλουθούς του αναφορικά με το γεγονός πως πλέον δεν αντέχει το ξενύχτι και το ποτό, κάνοντας μια μικρή νύξη στην ηλικία του, με γνώμονα το χιούμορ, ενώ στο τέλος του σύντομου κλιπ δήλωσε πως το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον, σε έναν γάμο, είναι να παρευρεθεί απλά ως καλεσμένος.

Στο story που δημοσίευσε λοιπόν, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Και κάπως έτσι… απολογισμός Σαββάτου. Το Σάββατο είχαμε γάμο και βαφτίσια μαζί. Παντρέψαμε και βαφτίσαμε την κόρη του Σπύρου και τον Σπύρο. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά. Ο Δημήτρης σκέφτηκε σωστά και πήγε με ταξί, γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπιε δύο ποτάκια ο Δημήτρης και βγήκε off. Έτσι κατάλαβα, σήμερα, ότι τα δύο ποτά με χαλάνε, αλλά και το ξενύχτι, και δεν μπορώ να συνέλθω. Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω. Πάντως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να είσαι καλεσμένος. Όλα τ’ άλλα..».

Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει την δημοσίευσή του, γράφοντας «Το καλύτερο πράγμα σε ένα γάμο είναι να είσαι καλεσμένος!!!»

