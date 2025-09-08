Games
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της στην Κύθνο

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της στην Κύθνο
Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο.

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για την οικογένεια της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, καθώς έγινε ο γάμος της μικρότερης αδελφής της, Ιωάννας με τον αγαπημένο της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κύθνο και αυτός ήταν και ο λόγος που η αθλητικογράφος ταξίδεψε στο νησί μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φλαμπουριανής στην Κύθνο, το οποίο έχει θέα που κόβει την ανάσα. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr.

