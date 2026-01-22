Τα 1.000 ευρώ bonus κάθε μήνα θα καταβάλλονται επιπλέον του μισθού ως ένα ακόμη κίνητρο για να καλυφθεί η θέση.

Σε αγώνα δρόμου βρίσκεται ο Δήμος Κύθνου για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών του νησιού, προκηρύσσοντας θέση παιδιάτρου με επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι προσφέρει 1.000 ευρώ μηνιαίως επιπλέον του μισθού, προκειμένου να προσελκύσει γιατρό στο νησί.

Η έλλειψη παιδιάτρου αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις οικογένειες της Κύθνου, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά. Οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι η παρουσία παιδιάτρου είναι απαραίτητη τόσο για τη μόνιμη κατοικία όσο και για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κύθνου

