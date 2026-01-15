Μια σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Στην μάχη κατά της υπογεννητικότητας ο Δήμος Σικίνου επιστρατεύει τη χορήγηση άπαξ επιδόματος 3000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί στο νησί από το 2026. Το επίδομα νεογέννητου τέκνου καθιερώνεται στο νησί έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη των οικογενειών που έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στο μικρό κυκλαδίτικο νησί του Αιγαίου Πελάγους μεταξύ Φολεγάνδρου και Ίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, το δημογραφικό πρόβλημα και η μείωση των γεννήσεων αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και πολλές ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Η υπογεννητικότητα οδηγεί στη γήρανση του πληθυσμού και απειλεί τη βιωσιμότητα των μικρών τοπικών κοινωνιών.

Αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και τη σημασία κάθε νέας ζωής, ιδιαίτερα σε έναν μικρό τόπο όπως η Σίκινος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο. Το επίδομα νεογέννητου τέκνου θα καταβάλλεται σε όλες τις οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Σικίνου και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αποτελώντας μια έμπρακτη πρωτοβουλία στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης του δημογραφικού ιστού του νησιού.

Η ανάρτηση του Δημάρχου

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cTgypErZbL9uXn6We8rDgvqZakQe2CMYNAXW7uemXep6T5RwEHW9CZdP1RQFEjvwl&id=100009506837684}