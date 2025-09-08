Η Ιωάννα Τούνη διασκέδασε στα μπουζούκια με τον φημολογούμενο σύντροφό της (βίντεο)

Η Ιωάννα Τούνη διασκέδασε με φίλους της.

Νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη μαζί με την παρέα της επισκέφθηκε η Ιωάννα Τούνη το Σαββατοκύριακο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας άντρας, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον νέο της σύντροφο.

Στο βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Instagrammer φαίνεται να διασκεδάζει με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα η ίδια σε story που ανέβασε, ανέφερε οτι ήταν εκτός social media το Σαββατοκύριακο, καθώς ήρθαν δύο φίλες της από την Αθήνα και ήθελε να περάσει όμορφα μαζί τους και να κάνει πράγματα.