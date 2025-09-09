GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν

Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star.

Το GNTM 6 επιστρέφει φέρνοντας και πάλι λάμψη, μόδα, συγκίνηση και πολλές fashion στιγμές και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star στις 21:00 το βράδυ!

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι μπαίνουν στο σπίτι του GNTM, αποχαιρετούν την καθημερινότητά τους και διεκδικούν το μεγάλο όνειρο: μια καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ.

Εντυπωσιακές δοκιμασίες, εντυπωσιακά concepts και λαμπερά catwalks θα κρίνουν ποιος ή ποια έχει αυτό το «κάτι» που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι τον τελικό.

