Περιορισμένα τα οφέλη της συμφωνίας για την Ευρώπη και τη Γαλλία, τόνισε ο Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur, την οποία χαρακτήρισε ξεπερασμένη.

Ο Γάλλος πρόεδρος επικαλέστηκε «ομόφωνη πολιτική απόρριψη» για τη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και τον συνασπισμό των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη). Η ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι υπήρξε «αναμφισβήτητη πρόοδος», ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχει «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως έχουν «δείξει ξεκάθαρα» οι πρόσφατες συζητήσεις στην εθνοσυνέλευση και τη γερουσία της Γαλλίας.

«Η Γαλλία υποστηρίζει το διεθνές εμπόδιο, όμως η συμφωνία ΕΕ- Mercosur είναι ξεπερασμένη», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι οι διαπραγματεύσεις κράτησαν πάρα πολύ καιρό και έγιναν επί «ξεπερασμένων βάσεων».

Ενώ είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση του εμπορίου, «τα οικονομικά οφέλη από τη συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα είναι περιορισμένα για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη», τόνισε και πρόσθεσε ότι αυτό «δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων γεωργικών τομέων, που είναι απαραίτητη για την επισιτιστική κυριαρχία μας».

Παρότι ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία, καλωσόρισε την «πρόοδο» που πέτυχαν οι Βρυξέλλες, «μια συγκεκριμένη ρήτρα διασφάλισης», ένα είδος «φρένου έκτακτης ανάγκης» για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur σε περίπτωση αστάθειας της αγοράς στην Ευρώπη, όπως και «αμοιβαία μέτρα για τις συνθήκες παραγωγής» και «ενισχυμένους ελέγχους».

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και πραγματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβα από την Κομισιόν και για την προστασία των αγροτών μας», διαβεβαίωσε.

Νωρίτερα σήμερα, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους του Παρισιού βρέθηκαν ακόμα και στην Αψίδα του Θριάμβου και τον Πύργο του Άιφελ με τα τρακτέρ τους, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της εθνοσυνέλευσης, σε διαμαρτυρία κατά της συμφωνίας, το υψηλό κόστος και τους υπερβολικούς ρυθμιστικούς κανόνες.

{https://www.youtube.com/watch?v=4uLM4GySAt8}