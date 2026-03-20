Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε για την οικογένειά του και την δημιουργία σειράς για τη ζωή του πατέρα του.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε ο Στέλιος Διονυσίου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην οικογένειά του, αλλά και την δημιουργία της σειράς αφιερωμένη στον μπαμπά του, Στράτο Διονυσίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον προηγούμενο χρόνο, πραγματοποιήθηκε παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Στράτου Διονυσίου και σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταφερόταν και στη μικρή οθόνη σε μορφή σειράς.

Παρ’ όλα αυτά, όπως εξήγησε και ο Στέλιος Διονυσίου, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ:

«Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα για τη σειρά για τη ζωή του πατέρα μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει... Υπήρχε εξ αρχής η πρόταση και είχε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία, θα μπαίναμε στο στάδιο επιλογής ηθοποιών. Κάπου κόλλησε, μπήκανε και κάποια άλλα πρότζεκτ στον δρόμο και είπαμε να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στις κόρες του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ο «πιο ευτυχισμένος μπαμπάς»:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαι ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου. Είναι στιγμές που είχα να τις ζήσω πάρα πολλά χρόνια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7i0mi02yg9?integrationId=40599y14juihe6ly}