Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, καλεσμένος στην εκπομπή του «Στούντιο 4», μίλησε για τη ζωή του και την γνωριμία του με τον Μάνο Χατζιδάκι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην οικογένειά του, ενώ με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια μίλησε για τη μητέρα του και τα χρόνια που έζησε στο πλευρό της.

Με αφορμή την ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφορικά με τη μητέρα του, ο ερμηνευτής και ζωγράφος, είπε αρχικά: «Εγώ όταν έφτιαχνα ένα τραγούδι το πρόβαρα στην μάνα μου. Ειδικά τα 15 χρόνια που ζούσαμε μαζί, όταν έκανα το τραγούδι το «Χρώμα της Αγάπης», θεωρούσα ότι ήταν πολύ καλό και έκατσα να της το πω… να την «ισοπεδώσω», και μου λέει «Δεν μου αρέσει». Αιφνιδιάστηκα…».

Και συνέχισε: «Η ιδέα του τραγουδιού ξεκινάει από τη γιαγιά μου που μας έλεγε όταν ήμασταν μικρά, να τρέχουμε κάτω από το ουράνιο τόξο και όταν το ξεπεράσουμε θα μείνουμε αθάνατοι… Η μάνα μου ξέροντας το λόγο που έκανα το τραγούδι, κατάλαβα ότι απλά δεν τα πήγαινε καλά με τη γιαγιά μου, ήταν η πεθερά της. όταν κατάλαβα τι έλεγε μου είπε: «Η αγάπη που ψάχνεις στο τραγούδι έχει το χρώμα της απουσίας»… Πραγματικά ο πατέρας μου με 6 παιδιά, έπρεπε να επιβιώσουμε… Σπάνια ερχόταν στο σπίτι».

Με αφορμή τα όσα ανέφερε για τη μητέρα του, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, μίλησε για τον τρόπο που μεγάλωσε και τα δέματα που λάμβανε από τη μητέρα του, τα οποία αν και φτωχικά – όπως τα χαρακτήρισε – ήταν γεμάτα με αγάπη.

Λουδοβίκος των Ανωγείων: Η γνωριμία του με το Μάνο Χατζιδάκι

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, μίλησε για τη γνωριμία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, που γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 1979.

Μέχρι τότε, όπως αποκάλυψε, ήξερε τον Μάνο Χατζιδάκι, ως όνομα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει το «μέγεθός» του, όπως σημείωσε.

«Τότε έγραφα σε μία τοπική εφημερίδα και ήθελα να του πάρω μία συνέντευξη… Τι μέγεθος ο Χατζιδάκις. Όταν ερχόμουν από την Κρήτη ήθελε να μαθαίνει νέα…».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο καλλιτέχνης, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις του με τον Μάνο Χατζιδάκι, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην πρώτη τους γνωριμία:

«Κάνουμε τη συνέντευξη και με το θάρρος που πήρα μετά από κάποιον καιρό, είχα ηχογραφήσει ένα μοιρολόι… Του το δίνω, το μελοποίησα και του το έδωσα. Μετά από καιρό το άκουσε και μου λέει «Τι είναι αυτό»… Τότε δεν κατάλαβα τι μου είπε, αλλά μου ζήτησε να κάνουμε μαζί έναν δίσκο. Τότε δεν αντιλαμβανόμουν το μέγεθος του Χατζιδάκι…».

