Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε για το νέο του βιβλίο και την οικογένειά του.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε δηλώσεις ο Μίλτος Πασχαλίδης, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική του πορεία, όσο και στην οικογένειά του.

Ο γνωστός ερμηνευτής και συνθέτης, προχώρησε πρόσφατα στην τρίτη έκδοση του βιβλίο του, ενώ, όπως αποκάλυψε, η συγγραφή για εκείνον είναι μία βαθύτερη ανάγκη, καθώς – όπως χαρακτηριστικά είπε - του «περισσεύουν λέξεις».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης δήλωσε: «Μου περισσεύουν λέξεις. Τα τραγούδια έχουν μία μορφή. Μέσα σε 3-4 λεπτά πρέπει να πεις μία ιστορία. Υπάρχουν μερικές ιστορίες που δεν λέγονται σε 3 λεπτά. Θέλεις λίγο χώρο, λίγο χρόνο παραπάνω να τις αναπτύξεις…».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μάλιστα, αποκάλυψε την επιθυμία που είχε σε νεότερη ηλικία να σπουδάσει και να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο: «Αυτή ήταν η ιδέα και ξεκίνησα να γράφω βιβλία γιατί μου αρέσουν και οι ιστορίες των άλλων και είχα και δικές μου να πω. Αν ήμουν νεότερος και προλάβαινα, μπορεί να σπούδαζα και κινηματογράφο, να τις πω και κινηματογραφικά».

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στην οικογένειά του, εξήγησε ότι τους στίχους των τραγουδιών του, τους διαβάζει πρώτα η σύζυγός του, ενώ στο παρελθόν η πρώτη ανάγνωση των βιβλίων του γινόταν από τον Μάνο Ελευθερίου.

Κλείνοντας δεν δίστασε να αποκαλέσει τον εαυτό του «χαζομπαμπά»: «Είμαι τελείως χαζομπαμπάς και τσακώνομαι με τη γυναίκα μου γιατί είμαι αυτός που δεν μπορεί να πει όχι στο σπίτι και το ξέρουνε φυσικά».

