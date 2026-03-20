Το θετικό σχόλιο που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου για τον Κώστα Τσουρό και η άποψή της σχετικά με τα νούμερα της τηλεθέασης.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα», τα νούμερα τηλεθέασης και την στάση του Κώστα Τσουρού απέναντι στα σχόλια και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην εκπομπή του.

Ο Κώστας Τσουρός, την φετινή τηλεοπτική σεζόν, βρίσκεται στο ΣΚΑΙ και στην παρουσίαση της εκπομπής «Το ‘χουμε», που κατά τη διάρκεια του χρόνου έχει υποστεί αρκετές αλλαγές τόσο στη θεματολογία, όσο και στους συντελεστές της.

Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε και η Κατερίνα Καινούργιου, ο παρουσιαστής του ΣΚΑΙ, έχει σταθεί αξιοπρεπώς μπροστά από τις αλλαγές:

«Θέλω να πω κάτι για τον Κώστα Τσουρό, επειδή το σκέφτομαι πολύ καιρό. Θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής. Από την αρχή της σεζόν του σέρνουν του ίδιου τα εξ αμάξης. Συγγνώμη που θα το πω, υπάρχουν εκπομπές που κάνουν χειρότερα στην ελληνική τηλεόραση και δεν μιλάει κανείς. Ή παρουσιαστές που έχουν πτώση, που θεωρούνται μεγαθήρια με 5 και 6%. Είναι ένας άνθρωπος που έκανε μια μεταγραφή, πήγε σε ένα κανάλι όπως το ΣΚΑΪ σε μια ζώνη… που τέλος πάντων τελείως διαφορετική, πάρα πολύ δύσκολη… και για ό,τι και να συμβαίνει τα χώνουν όλα στον Τσουρό», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Στη συνέχεια μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο Κώστας Τσουρός, φαίνεται να έχει φερθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στου συνεργάτες του: «Δεν έχει πετάξει σπόντες, έβλεπα μερικά καρφάκια που μπορεί λογικά στην αγανάκτησή του ο άνθρωπος να τα πει. Δεν έχει αδειάσει κανέναν. Έχουν βγει, έχουν πει τόσα για τον ίδιο, ο ίδιος δεν έχει μιλήσει καθόλου. Συνεχίζει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο να παρουσιάζει την εκπομπή, εγώ αυτό το θεωρώ πολύ υπέρ του. Δηλαδή μου δίνει την αίσθηση ενός πολύ αξιοπρεπούς ανθρώπου… Κάτι άλλο που εκτιμώ. Δεν κάνει πολλές δηλώσεις… Είναι πολύ συγκεκριμένες οι δηλώσεις και οι συνεντεύξεις που έχει κάνει και εμένα μου βγάζει αξιοπρέπεια», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

