Η τρυφερή αναφορά της Φαίης Σκορδά στην Κατερίνα Καινούργιου.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, η Φαίη Σκορδά, έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στην Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno».

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Mega, φιλοξένησε στην εκπομπή της ένα ρεπορτάζ αφιερωμένο σε γλυκά, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει την επιθυμία της να τα καταναλώσει.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Φαίη Σκορδά, ζήτησε να στείλουν ένα πακέτο από τα γλυκά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με σκοπό να τη γλυκάνει.

Η παρουσιάστρια του Alpha, ετοιμάζεται να μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και συχνά αναφέρεται στις λιγούρες και την επιθυμία της για φαγητό.

Όταν το ζαχαροπλαστείο παρουσίασε την τουλούμπα με παγωτό, η Φαίη Σκορδά, είπε χαρακτηριστικά: «Από την εκπομπή θέλω να στείλετε στην Καινούργιου, από μας, ένα ωραίο πακετάκι. Δηλαδή, αν τα βλέπουμε εμείς και μας τρέχουνε τα σάλια τώρα… με αγάπη».

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της δικής της εκπομπής, αποκάλυψε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας τα κιλά που έχει πάρει, λίγο πριν γίνει για πρώτη φορά μαμά.

