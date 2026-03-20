Μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σημειώθηκε στον αέρα του «Buongiorno», με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να μη μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Σε κλάματα ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου στον αέρα του «Buongiorno», όταν ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε στον θάνατο του αδερφού του, Θάνου.

Ο τραγουδιστής, παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια του Θάνου Μικρούτσικου.

Συγκεκριμένα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, μίλησε για τη στιγμή που αφιέρωσε το φινάλε της συναυλίας του στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση που κράτησε όταν έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης.

Εκείνη τη στιγμή, ο Θάνος Μικρούτσικος εμφανώς επηρεασμένος, έσκυψε το κεφάλι προσπαθώντας να κρύψει τα δάκρυά του.

Ο ερμηνευτής, ακούγεται να λέει στο απόσπασμα: «Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ με αυτό».

Αμέσως μετά το βίντεο, η Φαίη Σκορδά, παρατήρησε τη συγκίνηση του συνεργάτη της και προσπάθησε να αλλάξει το θέμα, ωστόσο επέλεξε να κινηθεί προς τον Ανδρέα Μικρούτσικο και να τον αγκαλιάσει.

Όπως ανέφερε: «Ανδρέα μου, να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Θάνος Μικρούτσικος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, τον Δεκέμβριου του 2019.