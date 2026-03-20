Μια ιδιαίτερα ειλικρινή και συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε η Μαριάντα Πιερίδη, στην εκπομπή «STATUS» του Astra TV. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για δύσκολες εμπειρίες του παρελθόντος, αποκαλύπτοντας περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς που βίωσε σε προσωπική της σχέση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να τα διαχειριστεί.

Όπως ανέφερε, η κακοποίηση δεν έχει μία μόνο μορφή, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη ζωή ενός ανθρώπου. Τόνισε ότι, μεγαλώνοντας, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να έρθει κανείς αντιμέτωπος με δυσκολίες, άλλες πιο ήπιες και άλλες πιο έντονες. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, εξήγησε πως πάντα έβρισκε τη δύναμη να ανταπεξέλθει, διατηρώντας μια εσωτερική άμυνα που τη βοηθούσε να προστατεύει τον εαυτό της.

Η ίδια περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, κατά την οποία υπήρξε και περιστατικό σωματικής βίας. Με θάρρος και αποφασιστικότητα, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Επικοινώνησε με τη μητέρα της και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το περιβάλλον αυτό, αναζητώντας ασφάλεια είτε στο πατρικό της είτε αλλού. Όπως σημείωσε, η μητέρα της δεν γνώριζε την πραγματική διάσταση της κατάστασης, γεγονός που έκανε την απόφασή της ακόμη πιο δύσκολη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως εκείνη την εποχή η ενημέρωση γύρω από τέτοια ζητήματα δεν ήταν τόσο εκτεταμένη όσο σήμερα. Αναγνώρισε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ίσως να είχε απευθυνθεί άμεσα στις αρχές. Ωστόσο, τότε επέλεξε να εκφράσει όσα ένιωθε, να σταθεί δυνατή απέναντι στην κατάσταση και τελικά να φύγει, βάζοντας τον εαυτό της πάνω απ’ όλα.

