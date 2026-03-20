Οι αστέρες της Φίνος Φιλμ, σε ένα απολαυστικό βίντεο – αφιέρωμα για την Ημέρα της Ευτυχίας.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, είναι η «Ημέρα Ευτυχίας» και η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο – αφιέρωμα, με σκηνές, βγαλμένες από τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο.

Ορισμένες από τις πιο διαχρονικές ατάκες που γράφτηκαν και ειπώθηκαν για τα σενάρια του ελληνικού κινηματογράφου, έμειναν στην ιστορία και παραμένουν γνώριμες μέχρι και σήμερα.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε η εταιρεία παραγωγής, απεικονίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου: από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην Τζένη Καρέζη, στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, στην Ρένα Βλαχοπούλου, στον Κώστα Βουτσά και τον Θανάση Βέγγο. Πρόσωπα που μιλούν για την… ευτυχία.

Την ανάρτηση, η Φίνος Φιλμ, την συνόδευσε με μία ξεχωριστή λεζάντα η οποία γράφει: «Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για την ευτυχία. Εμείς καταλήξαμε πως ευτυχία είναι να βλέπεις μια ταινία της Finos Film παρέα με τους αγαπημένους σου. Άλλωστε η ευτυχία πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιράζεσαι».

