Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την Δάφνη Μπόκοτα μίλησε η Μαντώ, η ερμηνεύτρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2003, με το τραγούδι «Never Let You Go».

Η τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στις σύγχρονες μορφές μουσικής, όσο και στη δική της συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αναφορικά με το τί έχει να θυμάται από το δικό της ταξίδι στη Eurovision, η Μαντώ δήλωσε γελώντας: «Από την Eurovision έχω να θυμηθώ κατ’ αρχάς ότι ήμουν άρρωστη και τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία, να κάνω θεραπείες, για να βγάλω το τραγούδι… Το τραγούδι ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και να δείξω ότι η χώρα δεν είναι μόνο τουριστικά τραγούδια… Ακόμη δέχομαι διθυραμβικά σχόλια…».

Μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο, μίλησε για τις φετινές συμμετοχές και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας για το 2026, τον 27χρονο Akyla: «Από πριν βγει ο Akylas, ήμουν… team Akyla και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στην Eurovision. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά, πολύ καλά τα τραγούδια και χαίρομαι για την επιλογή που έκανε η ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά, ήταν τελείως διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους και είχε όλα τα είδη…»

«Δεν θα ήθελα να ξαναπάω στη Eurovision ως τραγουδίστρια. Θα ήθελα να γράψω κάτι και να το πει κάποιος άλλος», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της μουσική και του τραγουδιού, η Μαντώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσουν οι καινούργιες τάσεις στη μουσική, η παρέμβαση ΑΙ, οι μοντέρνοι ήχοι, τα κλαμπίστικα. Μ’ αρέσουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τον κανόνα, αν η σύγχρονη μουσική έχει ψυχή, φυσικά υπάρχουν και τραγούδια που ή μουσικές τις οποίες ακούμε και ακούγονται σαν πλαστικές κάπως. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, πολύ σπουδαία τραγούδια και πολλοί καλοί νέοι καλλιτέχνες που βγάζουν όμορφα πράγματα».