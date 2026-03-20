«Το σόι σου», απόψε στις 21:00.

Στο σπίτι των Ζουζουνέλ συνάντησε η Όλγα Λαφαζάνη με την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τον Σόλωνα Τσούνη, τον αγαπημένο Διονύση Χαμπέα, από το «Σόι Σου».

Εξομολογείται ότι νιώθει το Σόι σαν οικογένεια και με πολλή χαρά πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά και συμπληρώνει ότι βρίσκει το νέο κύκλο της σειράς «πιο ώριμο και εξελιγμένο, από εμάς».

«Όταν ξεκίνησε η σειρά ήμουν 35 χρονών και τώρα είμαι 45. Βλέπω ότι μεγαλώνω, ωριμάζω, «βαραίνω». Και ο Διονύσης παθαίνει ό,τι παθαίνει και ο Σόλωνας στην πραγματικότητα, και φέρεται πιο ώριμα».

«Μεγαλώνοντας έχω πετάξει τις ανασφάλειες και τα άγχη που είχα μικρότερος, θέλω να είμαι καλά, να περνάω καλά. Είμαι σε μια φάση στη ζωή μου, που θέλω να κάνω τα πράγματα γιατί μου αρέσουν, όχι αναγκαστικά».

Μίλησε για την αγάπη του στις τέχνες, έχει σπουδάσει φωτογραφία, ζωγραφίζει και τώρα ασχολείται και με την κεραμική, καθώς θεωρεί ότι οι τέχνες συνδέονται μεταξύ τους.

«Η κεραμική σε γειώνει γιατί το υλικό είναι το χώμα δηλαδή ο πηλός, θέλει τρομερή αυτοσυγκέντρωση και ακρίβεια. Η ζωγραφική μου προσφέρει απόλυτη απομόνωση από το περιβάλλον, έρχομαι σε επαφή με τον εσωτερικό μου κόσμο. Από τριών ετών ζωγραφίζω, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα την ανάγκη να ζωγραφίζω», θα πει.

