«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ανατρεπτικές αποκαλύψεις. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν αποκαλύψεις που σοκάρουν: Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου, ο Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.

«Πόρτο Λεόνε»: Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30

Επεισόδιο 42

Ο Αντρέας αποκαλύπτει στην Λένα την αλήθεια πίσω από τον σταυρό, ενώ η Γαλήνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τις επίμαχες φωτογραφίες της µε τον Σπύρο στο συρτάρι του Ντίνου. Ο Γιάμαρης πείθει την Άντζελα να καταθέσει εναντίον της Αλεξάνδρας και η Γαλήνη προτείνει στον Ορέστη να αναλάβουν µαζί την ακτοπλοϊκή.

Ο Βούλγαρης, αφού μάθει τα δυσάρεστα νέα από τον γιατρό, απαιτεί από τον Μανώλη να φύγει από το σπίτι του, ενώ ο Στελάρας στήνει µία παγίδα στον Χρόνη. O Καπετανάκος στριμώχνει άγρια ένα από τα κορίτσια του μαγαζιού σε σχέση µε τον φόνο του Σήφη και η Αλεξάνδρα έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη στα ίσα µε τον Γιάμαρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=Zhc0VVuGQRk}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεισόδιο 43

Ο Γιάµαρης λογαριάζεται µε την Αλεξάνδρα που για πρώτη φορά χάνει έδαφος. Οι «ανακρίσεις» του Καπετανάκου στο Πόρτο Λεόνε αποκαλύπτουν τον µμεγάλο κίνδυνο.

Η Άντζελα φθάνει στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη µε ένα γράμμα που θα ανάψει ξανά τη φωτιά. Ο Μανώλης αγανακτισμένος παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να προστατεύσει τη Ντόρα. Ο Ορέστης είναι αποφασισμένος να τελειώνει µε το παρελθόν και τη Βούλα. Η νέα κατάσταση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία βυθίζει τον Βούλγαρη στην απελπισία. Η Λένα και ο Αντρέας ενώπιοι ενωπίω.