Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, στα νέα επεισόδια, Δευτέρα με Τετάρτη στις 20:50.

Γονείς σε ρόλο πυροσβέστη, αναζητούν τρόπους να πείσουν μικρούς και μεγάλους πως τα χρώματα δεν έχουν φύλο, αλλά και να συμφιλιώσουν τα παιδιά τους που έχουν μετατρέψει το Παγκράτι σε πεδίο μάχης. Όταν ο καιρός έξω αγριεύει, η πραγματική καταιγίδα ξεσπά μέσα στο σπίτι, εκεί όπου η «έξυπνη» τεχνολογία και μια αναπάντεχη συγκατοίκηση φέρνει ξεκαρδιστικές εξελίξεις.

Με την υπογραφή του Λάμπρου Φισφή στο σενάριο, η σειρά «Έχω παιδιά» αναδεικνύει κάθε εβδομάδα τις πιο αστείες και γνώριμες στιγμές της ζωής με παιδιά, εκεί όπου τίποτα δεν εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

«Έχω Παιδιά»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 17 – «Στερεότυπα» (Δευτέρα 23 Μαρτίου)

Μπορεί ένα χρώμα να προκαλέσει οικογενειακή κρίση; Όταν ο κυρ-Στέλιος πείθει τον Τάσο να απαρνηθεί την αγαπημένη του μπλούζα επειδή είναι ροζ, η Σάρα και ο Μιχάλης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να καταρρίψουν τα έμφυλα στερεότυπα.

Παράλληλα, ο Έκτορας εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές αυτοβελτίωσης για να απαλλάξει τον Σταύρο από το εργασιακό άγχος, ενώ οι νέοι γείτονες της οικογένειας συστήνονται με τον πιο θορυβώδη τρόπο: ως αδιόρθωτα «party animals».

Επεισόδιο 18 – «Αδερφικοί τσακωμοί» (Τρίτη 24 Μαρτίου)

Ο Τάσος και η Χαρά δε μιλιούνται έπειτα από έναν τσακωμό και οι γονείς τους επιστρατεύουν όλη τους τη διπλωματία για να φέρουν τη συμφιλίωση, πριν η κατάσταση βγει οριστικά εκτός ελέγχου. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος αισθάνεται τα πρώτα βέλη του έρωτα για ένα πρόσωπο «απαγορευμένο»: την αδερφή του Τόνι!

Ο Στεφ και η Σόφη αποφασίζουν να μετατρέψουν το γραφείο της Chenua σε τροπική ζώνη, φέρνοντας τη φύση στον εργασιακό χώρο.

Επεισόδιο 19 – «Κλεισμένοι στο σπίτι» (Τετάρτη 25 Μαρτίου)

Μια μεγάλη κακοκαιρία εγκλωβίζει την οικογένεια Πολίτη στο σπίτι, μετατρέποντας το σαλόνι σε πεδίο δοκιμασίας για τα νεύρα και τη δημιουργικότητά τους.

Παράλληλα, η Ιωάννα και ο Έκτορας αισθάνονται να απειλούνται από την «έξυπνη» τεχνολογία του σπιτιού τους.

Η Στέλλα βρίσκεται περιορισμένη στο σπίτι της, έχοντας για παρέα τον Σταύρο, αλλά και έναν άγνωστο που γνώρισε τυχαία στην παιδική χαρά.

Θα αποδειχθεί η καταιγίδα έξω λιγότερο επικίνδυνη από την αμήχανη συγκατοίκηση;