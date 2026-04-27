Αντίστροφη μέτρηση για την φετινή Πρωτομαγιά, πότε κλείνουν τα σχολεία και ποιοι κερδίζουν τετραήμερο.

Η τελυεταία εβδομάδα του Απρίλη φένριε χαμόγελα στους μαθητές καθώς ολοκληρώνεται την Πέμπτη καθώς την Παρασκευή τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πρωτομαγιά είναι μια ευκαιρία για ένα πολύτιμο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις. Το γεγονός ότι φέτος ο εορτασμός της «πέφτει» Παρασκευή έφερε επιπλέον χαμόγελα καθώς συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί δημιουργεί ένα ωραιότερο ανοιξιάτικο τριήμερο για μαθητές και εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Παραδοσιακά τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή 1 Μαΐου με το μαθητικό τριήμερο να ολοκληρώνεται την Κυριακή 3 του μήνα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Δευτέρα.

Τετραήμερο Πρωτομαγιάς 2026: Οι τυχεροί μαθητές που κερδίζουν μια έξτρα μέρα διακοπών

Όμως η φετινή Πρωτομαγιάς για ορισμένους μαθητές δεν είναι τριήμερο αλλά τετραήμερο. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα όλων των σχολικών μονάδων στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, που θα παραμείνουν κλειστές από την Πέμπτη 30 Απριλίου, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν ένα τετραήμερο μακριά από τα θρανία. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και συνδέεται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, οι οποίες προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Επίκεντρο των δράσεων αποτελεί το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, όπου διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και δραστηριότητες για παιδιά. Αντίστοιχα, τετραήμερο θα έχουν και οι μαθητές στην Παραμυθιά, λόγω του εορτασμού του Αγίου Δονάτου στις 30 Απριλίου, που αποτελεί τοπική αργία.

Είτε πρόκειται για τριήμερο είτε για τετραήμερο η αργία της Πρωτομαγιάς είναι καλοδεχούμενη για τους μαθητές καθώς έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν πριν την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.