Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται έντονα.

Ως «ασπιρίνη» μπροστά στο διογκούμενο κόστος των καυσίμων χαρακτηρίζονται τα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση για την νέα επιδότηση των καταναλωτών, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τόσο διεθνώς όσο και στην εγχώρια αγορά. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο διατηρείται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και το ράλι στις τιμές λιανικής καυσίμων εντείνεται, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά.

Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 2,082 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,274 ευρώ. Το diesel κίνησης καταγράφηκε στα 1,881 ευρώ ανά λίτρο και το υγραέριο κίνησης στα 1,269 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πίεση που ασκείται στην αγορά καυσίμων και τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των οδηγών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται έντονα. Από το συνολικό νέο πακέτο των 200 εκατ. ευρώ, περίπου 130 εκατ. ευρώ θα πάνε στην παράταση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου, ενώ σχεδόν 40 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την επέκταση της επιδότησης στο diesel κίνησης. Παρά τη σημαντική δημοσιονομική δαπάνη, η αγορά εκτιμά ότι τα ποσά αυτά εξανεμίζονται ταχύτατα, καθώς «καίγονται» από την ίδια την άνοδο των τιμών.

Την ίδια στιγμή, τα μέτρα στήριξης δεν αφορούν το σύνολο των καταναλωτών, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το Fuel Pass III, που καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Παράλληλα, κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών. Το ύψος της επιδότησης παραμένει σχετικά χαμηλό, κυμαινόμενο από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τύπο του οχήματος, ενώ μειώνεται περαιτέρω σε περίπτωση επιλογής απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό αντί ψηφιακής κάρτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, διατηρεί υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας, με τους φόβους για νέα κλιμάκωση να εντείνονται μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους καταναλωτές, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της ακρίβειας, που είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αντίθετα, λειτουργούν ως προσωρινή ανακούφιση, χωρίς να ανακόπτουν το κύμα ανατιμήσεων που μεταφέρεται άμεσα στις αντλίες.

Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντείνονται οι εκκλήσεις για πιο συντονισμένη δράση. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επεσήμανε ότι η κρίση αποδεικνύεται πιο επίμονη από τις αρχικές εκτιμήσεις και τόνισε την ανάγκη για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα που θα συνάδουν με τους δημοσιονομικούς κανόνες και την πράσινη μετάβαση.