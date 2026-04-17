Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Πλήρως ανοιχτή η διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η απόφαση σύμφωνα με τον Αραγτσί ευθυγραμμίζεται με την εκεχειρία στον Λίβανο.

«Σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στο Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Την είδηση επιβεβαίωσε πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι άνοιξε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και είναι έτοιμα για διέλευση. Ευχαριστώ» έγραψε ο Τραμπ.

Λίγα λεπτά αργότερα με νέα του ανάρτηση ωστόσο ο Τραμπ διευκρίνισε πως «Τα Στενά του Ορμούζ είναι απόλυτα ανοιχτά και έτοιμα για πλήρη διέλευση αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά στο Ιράν, μόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% η συναλλαγή με το Ιράν. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη μπει σε διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Με την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να κατρακυλούν, ανακουφίζοντας τις ανησυχίες στις αγορές περί εφοδιασμού.

Τα έξι σημεία της εκεχειρίας Λιβανου - Ισραήλ

Σημειώνεται ότι η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τέθηκε σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και ορίστηκε σε έξι σημεία.

Η δήλωση των έξι σημείων περιγράφει την αρχική εκεχειρία ως «μια χειρονομία καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμά του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε προγραμματισμένες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Αυτό δεν θα εμποδιστεί από την παύση των εχθροπραξιών», αναφέρει η δήλωση.

«Εκτός από αυτό, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον λιβανέζικων στόχων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων, στο έδαφος του Λιβάνου από ξηράς, αέρα και θάλασσα». Σύμφωνα με τη δήλωση, η εκεχειρία «μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εάν αποδειχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και καθώς ο Λίβανος αποδείξει αποτελεσματικά την ικανότητά του να διεκδικήσει την κυριαρχία του».

«Από τις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 EST (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), και μετά, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες αδίστακτες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στο έδαφος του Λιβάνου από το να πραγματοποιούν επιθέσεις, επιχειρήσεις ή εχθρικές δραστηριότητες εναντίον ισραηλινών στόχων», αναφέρει. «Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου ως έχουσες την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου. Καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν έχει αξίωση ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου», σημειώνει το Μνημόνιο Συνεργασίας.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με σκοπό τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει το τελευταίο σημείο.