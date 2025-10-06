Κλειστό και αύριο Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε πως το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του.

Λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως οι βροχοπτώσεις θα φτάσουν έως και 6mm - τιμή άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του Φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.