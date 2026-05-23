Μετά τον απεγκλωβισμό της, η τουρίστρια μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε για ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένης τουρίστριας στο Κορακονήσι Ζακύνθου, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των διασωστικών δυνάμεων.

Η γυναίκα, υπήκοος Ολλανδίας, τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στην περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται δύσβατη και ιδιαίτερα απαιτητική ως προς την πρόσβαση, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των διασωστών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και διασώστες που προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα προκειμένου να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε το σημείο, με τις αρχές να επισημαίνουν την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής σε περιοχές με δύσκολο ανάγλυφο και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.