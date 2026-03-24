Το 3ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Ιαπωνία, έρχεται την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 08:00, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Το 3ο φετινό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι του στην Ανατολή και στην θρυλική πίστα της Σουζούκα, στην Ιαπωνία, για ένα ακόμη συναρπαστικό και πολλά υποσχόμενο τριήμερο.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή, 29 Μαρτίου, στις 08:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30στον ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου και το Σάββατο 28 Μαρτίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

Σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής έχουμε δύο διαφορετικούς νικητές: στην Αυστραλία κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ και στην Κίνα ο Κίμι Αντονέλι, αμφότεροι με Mercedes. Οι Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρκ ήταν στο παιχνίδι και στους δύο αγώνες.

Είναι ξεκάθαρο πως, με την εφαρμογή των νέων κανονισμών, τα δεδομένα αλλάζουν από αγώνα σε αγώνα και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Πέρυσι, στην Ιαπωνία, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Σουζούκα, ένα μοναδικό ρεκόρ. Φέτος, το Ιαπωνικό Grand Prix θα διεξαχθεί την άνοιξη (για τρίτη χρονιά), σε μια προσπάθεια της Formula 1 να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 39 Grand Prix στην Ιαπωνία, εκ των οποίων τα 35 στην πίστα της Σουζούκα.

Η θρυλική Σουζούκα, με το περίφημο σχήμα «8», θέτει σε ομάδες και οδηγούς μια τελείως διαφορετική πρόκληση.

Η πίστα σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον Ολλανδό Τζον Χούγκενχολζ, μετά από προτροπή του Σοϊχίρο Χόντα, ο οποίος ήθελε μια πίστα δοκιμών για τη Honda.

Το χαρακτηριστικό σχήμα «8», που απαντάται και στην πίστα της Ferrari στο Φιοράνο, βοηθά στην ομοιόμορφη φόρτιση των ελαστικών.

Η Σουζούκα έχει 10 δεξιές και 8 αριστερές στροφές. Μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της Formula 1 τη δεκαετία του 1970 και είναι εξαιρετικά δημοφιλής.

Ο μοναδικός χαρακτήρας της διαδρομής, με τις 18 στροφές, την φέρνει στην κορυφή των προτιμήσεων των οδηγών. Η πίστα θεωρείται απαιτητική, τόσο για το μονοθέσιο όσο και για τον οδηγό. Έχει μήκος 5.807 μέτρα και ένα μεγάλο μέρος της ανακατασκευάστηκε, από την έξοδο του τελευταίου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα.

Αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα, καθώς περιλαμβάνει στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας, μερικές από τις οποίες είναι παρατεταμένες, όπως οι δύο πρώτες μετά την ευθεία εκκίνησης – τερματισμού.

Εκεί, τα ελαστικά καταπονούνται ιδιαίτερα. Υπάρχουν επίσης μικρότερες τροποποιήσεις σε σύγκριση με πέρυσι, με αλλαγές σε κερμπ και περιοχές διαφυγής με γρασίδι.

Η πιο σημαντική από αυτές εντοπίζεται στη στροφή 9, όπου το μονό κερμπ έχει αντικατασταθεί από ένα υψηλότερο, διπλό κερμπ, ενώ το συνθετικό γρασίδι στην εξωτερική πλευρά των στροφών 2, 7, 9, 14 και 17 έχει αντικατασταθεί με χαλίκι.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας C1, C2 και C3, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής φύσης της πίστας.

Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μίχαελ Σουμάχερ, με έξι νίκες. Ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με πέντε νίκες. Από τους υπόλοιπους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση στη Σουζούκα την Κυριακή, έχουν κερδίσει ακόμη δύο: ο Μαξ Φερστάπεν (τέσσερις νίκες) και ο Φερνάντο Αλόνσο (δύο νίκες).

Η πρόβλεψη του καιρού είναι καλή, αναμένονται, όμως, χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, λόγω της εποχής.

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 07:00, μία ώρα πριν από την απευθείας μετάδοση του αγώνα από το ΑΝΤ1+ στις 08:00, μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, ανάλυση των προβλημάτων της Red Bull Ford, αλλά και της Aston Martin Honda.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι, στον ίδιο αγώνα, ο συνδυασμός Red Bull Honda είχε κυριαρχήσει. Επιπλέον, θα προβληθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στον νέο νικητή Grand Prix, τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, καθώς και μία αποκλειστική συνέντευξη ενός ακόμη Ιταλού οδηγού-θρύλου, του Ρικάρντο Πατρέζε, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Σεϊτανίδη.

Ο Λιούις Χάμιλτον μιλά για το πρώτο του βάθρο με τα κόκκινα χρώματα της Scuderia Ferrari, ενώ η εκπομπή ταξιδεύει και στην ιστορική Μόντσα, για τις δοκιμές του McLaren Trophy Europe, θεσμού στον οποίο φέτος θα αγωνίζεται και ένας Έλληνας οδηγός.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Παπαναστασίου, ο οποίος θα βρίσκεται στο στούντιο του ΑΝΤ1 και θα συμμετέχει στον σχολιασμό του κυριακάτικου Grand Prix στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Στην παρουσίαση των εκπομπών θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ στις μεταδόσεις συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Ανανίδας και Μαρία Ανδρεάδη.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories», την ενότητα που αποκαλύπτει τις στιγμές που έγραψαν ιστορία στη Formula 1.

Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης ξετυλίγουν συναρπαστικές ιστορίες, αναδεικνύοντας κορυφαία γεγονότα, μεγάλες ανατροπές και αξέχαστες μνήμες που σημάδεψαν το κορυφαίο μηχανοκίνητο άθλημα.

Αυτή την Κυριακή, 28 Μαρτίου, το «Formula 1 Stories», είναι αφιερωμένη στις ιστορικές στιγμές της F1, σας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, για να θυμηθείτε τις θρυλικές συγκρούσεις του Άιρτον Σένα με τον Αλέν Προστ στη Σουζούκα, το 1989 και το 1990, που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις και εκπομπές του 3ου Grand Prix στην Ιαπωνία σε ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1:

• F1 FP1 27/3 04:30 ANT1+

• F1 FP2 27/3 08:00 ANT1+

• F1 FP3 28/3 04:30 ANT1+

• F1 Qualifying 28/3 08:00 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 29/3 07:00 ANT1+

• F1 Race 29/3 08:00 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 29/3 Με τη λήξη ΑΝΤ1+

• F1 Formula 1 Show (ετεροχρονισμένο) 29/3 16:00 ANT1

• F1 Race (ετεροχρονισμένο) 29/3 16:30 ANT1

• Nascar Martinsville Speedway 29/3 22:30 ΑΝΤ1+

Στους δύο τροχούς, το τριήμερο είναι γεμάτο δράση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike (WorldSBK).

Το ANT1+ προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των κατηγοριών του θεσμού: το εκρηκτικό World Supersport, το νέο World Sportbike -με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον χάρη στη συμμετοχή του Πρωταθλητή Ελλάδας, Γιάννη Περιστερά - και το ταχέως αναπτυσσόμενο WorldWCR, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, συνθέτουν ένα πλήρες αγωνιστικό πακέτο υψηλής έντασης και αυθεντικού ανταγωνισμού, αυτή τη φορά από το Autódromo Internacional do Algarve, στην Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ANT1+ ολοκληρώνεται, όπως πάντα, με τη δράση από το συναρπαστικό πρωτάθλημα NASCAR Cup Series.

Η ομάδα του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν, η 23XI Racing, έχει μέχρι στιγμής πετύχει τέσσερις νίκες σε έξι αγώνες, διά χειρός Τάιλερ Ρέντικ.

Τώρα, το δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο σπορ στις ΗΠΑ ταξιδεύει στηΒιρτζίνια και το Martinsville Speedway, για ακόμη μία μεγάλη μάχη.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.