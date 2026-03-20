Το πρόβλημα εντοπίζεται στην τραβέρσα του ταμπλό.

Την ανάκληση 1.682 αυτοκινήτων με ημερομηνία παραγωγής 2025 – 2026 και ειδικότερα 1.492 C3 (CC21), C3 Aircross (CC24) και 190 Opel FRONTERA (OV24) ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η η κατασκευάστρια εταιρεία STELLANTIS σε συνεργασία με την εταιρεία AIGLON GROUP A.E., Επίσημο Εισαγωγέα των οχημάτων Citroen και Opel στην Ελλάδα, εκτελεί εκστρατεία ανάκλησης ασφάλειας αυτοκινήτων για την τροποποίηση της διαδρομής και την προστασία καλωδίωσης, αντικαθιστώντας το υπάρχον κλιπ με νέο και προσθέτοντας ένα κάλυμμα στο σπείρωμα της βίδας.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε ορισμένα αυτοκίνητα που εντάσσονται στην παρούσα εκστρατεία, έχει εφαρμοστεί μια προσωρινή λύση για τη διόρθωση ενός ζητήματος αντοχής στην τραβέρσα του ταμπλό. Έτσι η καλωδίωση του συστήματος υποβοήθησης τιμονιού περνά ανάμεσα σε δύο βίδες. Εξαιτίας αυτού, ενδέχεται, ελαφρές δονήσεις να προκαλέσουν φθορά στην καλωδίωση κατά τη διάρκεια χειρισμών του τιμονιού. Κάτι τέτοιο πιθανώς να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα την απώλεια υποβοήθησης του τιμονιού ή/και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο εσωτερικό της καμπίνας

του οδηγού. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο και απαραίτητο να τροποποιηθεί η διαδρομή και να προστατευθεί η καλωδίωση, αντικαθιστώντας το υπάρχον κλιπ με καινούργιο και προσθέτοντας ένα κάλυμμα στο σπείρωμα της βίδας.

Οι κάτοχοι των εμπλεκομένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη

επιλογής τους από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen και Opel ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι δέουσες ενέργειες στα

εν λόγω οχήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με τα Δίκτυα των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή/και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Citroen (www.citroen.gr) και Opel (www.opel.gr) όπως επίσης και με τα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Citroen στο τηλέφωνο 2106700150 και της Opel στο τηλέφωνο 210 6700550 σε ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επισημαίνεται, τέλος, ότι περαιτέρω πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Citroen https://www.citroen.gr/maintain/recall-campaigns.html και της

Opel https://www.opel.gr/service-aksesouar/check-vin.html, τόσο για την παρούσα ανάκληση οχημάτων όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε οχήματα Citroen και Opel.