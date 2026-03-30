Η Ayvens, ένας παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δεύτερης έκδοσης του Car Cost Index 2026, μιας ολοκληρωμένης μελέτης που αναλύει το συνολικό κόστος χρήσης (Total Cost of Ownership – TCO) αυτοκινήτων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Τα φετινά ευρήματα αναδεικνύουν σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο της κινητικότητας, καθώς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) καθίστανται ολοένα και περισσότερο η πιο οικονομική επιλογή μίσθωσης σε περισσότερες χώρες και κατηγορίες οχημάτων.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα τετραετούς λειτουργικής μίσθωσης με ετήσια χιλιομετρική κάλυψη 30.000 χλμ., αξιοποιώντας προσφορές leasing του τέταρτου τριμήνου του 2025. Το συνολικό κόστος χρήσης περιλαμβάνει απόσβεση, τόκους, συντήρηση, επισκευές, ελαστικά, ενέργεια ή καύσιμα, φόρους και ασφάλιση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα κόστους για οδηγούς και επιχειρήσεις.

Στην ελληνική αγορά, τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζουν χαμηλότερο κόστους σε βασικές κατηγορίες. Στην κατηγορία sub-compact (B & SUV-B), το μέσο μηνιαίο κόστος για ηλεκτρικά οχήματα διαμορφώνεται στα €673, έναντι €641 για τα βενζινοκίνητα, με τη διαφορά να μειώνεται, υποδηλώνοντας τη σταδιακή σύγκλιση κόστους. Στην κατηγορία compact (C & SUV-C), τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή με μέσο μηνιαίο κόστος 744€, χαμηλότερο από τα βενζινοκίνητα (€794), τα diesel (€978) και τα plug-in υβριδικά (€962). Στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους (D & SUV-D), τα ηλεκτρικά παραμένουν η πιο συμφέρουσα λύση με κόστος €899, έναντι €931 για τα diesel, €956 για τα plug-in υβριδικά και €974 για τα βενζινοκίνητα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα δεν είναι μόνο βιώσιμη, αλλά και οικονομικά συμφέρουσα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μίσθωση αυτοκινήτου παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το υψηλότερο μέσο μηνιαίο κόστος καταγράφηκε στην Ελβετία (€1.217), ενώ το χαμηλότερο στην Πορτογαλία (€774), στο Βέλγιο (€781) και στη Ρουμανία (€795). Στην Ελλάδα καταγράφεται το τέταρτο χαμηλότερο μέσο μηνιαίο κόστος (€811). Η οδήγηση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ήταν πιο οικονομική στην Πορτογαλία (€626) και το Βέλγιο (€640), ενώ η Ελβετία(€1.133) παραμένει μια από τις ακριβότερες χώρες για μίσθωση. Γενικά, τα BEV είναι συνήθως φθηνότερα από αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης και diesel στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, ενώ σε ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το BMW i4, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, παρουσιάζει χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης σε σύγκριση με το BMW Series 3 (βενζίνη) σε 20 από τις 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ayvens Ελλάδος, δήλωσε: «Τα ευρήματα του Car Cost Index 2026 επιβεβαιώνουν ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον μια επιλογή του μέλλοντος, αλλά μια οικονομικά ανταγωνιστική λύση σήμερα. Στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά οχήματα αποκτούν σαφές προβάδισμα κόστους σε βασικές κατηγορίες, προσφέροντας ουσιαστικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη μετάβασή τους. Στην Ayvens, στηρίζουμε ενεργά αυτή τη μετάβαση παρέχοντας ευέλικτες και στρατηγικές λύσεις leasing που βοηθούν τους πελάτες να βελτιστοποιούν το κόστος τους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας».