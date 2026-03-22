Ο Μανόλο από την απονομή, στις εξέδρες να χειροκροτήσει τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε τον μεγάλο του στόχο, ανέβηκε στο βάθρο των νικητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόρουν, πιέζοντας αρκετά τον νικητή- για τέταρτη φορά- στη διοργάνωση, Μόντο Ντουπλάντις, και έκατσε στην εξέδρα για να απολαύσει τις προσπάθειες του φίλου και συναθλητή του, Μίλτου Τεντόγλου.

Ο κάτοχος των οχτώ μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις παρέλαβε στις 18:04 (ώρα Ελλάδας) το ασημένιο μετάλλιο στην τελετή απονομής που έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λίγο αργότερα πήρε θέση στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθήσει τον τελικό του μήκους και το πένταθλο γυναικών.

«Τώρα είμαστε στο πλευρό του Μίλτου και της Αναστασίας. Ο Μίλτος είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να λέω πράγματα. Τον βλέπω ήρεμο και με αυτοπεποίθηση, το μάτι του είναι επικίνδυνο και ελπίζω να κάνει αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του. Εγώ θα είμαι εκεί για να τον στηρίξω, όπως κάνω πάντα, και βέβαια και την Αναστασία που μετέχει στο πένταθλο», είπε ο Καραλής.

Τεντόγλου και Καραλής είναι μαζί στις εθνικές ομάδες από το μακρινό πλέον 2015 και τα τελευταία χρόνια κάνουν πολλές κοινές προπονήσεις, αλλά και προετοιμασίες.