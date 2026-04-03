Η πορεία του Εμμανουήλ Καραλή έως τα 6,17 μέτρα.

Αυτό τον χειμώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών. Και η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου συνοψίζει την πορεία του σε ένα βίντεο 11:47 λεπτών.

«Δόξα, ατυχίες και νοοτροπία μαχητή», είναι ο τίτλος του βίντεο της World Athletics που διηγείται την ιστορία του «χάλκινου» Ολυμπιονίκη από τις πρώτες εμφανίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις έως τα μετάλλια και τα ιστορικά άλματα.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Κατά τη διάρκειά της, «πέταξε» στα 6,17 μέτρα για να γίνει ο δεύτερος καλύτερος αθλητής του επί κοντώ όλων των εποχών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Και αυτά τα επιτεύγματα αποτέλεσαν την αφορμή για το βίντεο της World Athletics.

