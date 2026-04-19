Με 4,37 μ. ξεκίνησε η Στεφανίδη τους αγώνες για τη νέα σεζόν.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε «πρεμιέρα» για τη φετινή σεζόν του ανοιχτού στίβου, μπαίνοντας σε αγώνες στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πέρασε τα 4,37 μέτρα και στη συνέχεια δοκίμασε δέκα εκατοστά ψηλότερα, χωρίς να τα καταφέρει. Στον ίδιο αγώνα η Ηλιάνα Τριανταφύλλου πέρασε τα 4,22 μέτρα.

Τον χειμώνα η Στεφανίδη επέστρεψε στη δράση μετά τη γέννηση του γιου της. Έκανε τέσσερις αγώνες στον κλειστό στίβο, στο πλαίσιο της επανόδου στις προπονήσεις, με καλύτερο άλμα τα 4,15 μέτρα.

Η 36χρονη έχει θέσει ως στόχο της το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ, μια διοργάνωση στο βάθρο της οποίας ανεβαίνει από το 2014. Και η πρόκληση που έχει θέσει στον εαυτό της είναι ένα ακόμα μετάλλιο.

Πριν από λίγες ημέρες ανάρτησε στο Instagram βίντεο από τις προπονήσεις της. «Αρχίζει να φαίνεται και να το νιώθω ξανά σαν το άλμα μου», έγραψε στη λεζάντα.

