Κλιμακώνονται οι πιέσεις των αεροπορικών εταιρειών στην Ευρώπη για αλλαγές στο καθεστώς των δικαιωμάτων των επιβατών, με φόντο τη ραγδαία αύξηση του κόστους καυσίμων και τις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο κλάδος επιδιώκει την αναθεώρηση βασικών ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επιβαρύνει δυσανάλογα τη λειτουργία των εταιρειών σε μια περίοδο έντονων πιέσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιού για δωρεάν μεταφορά μιας χειραποσκευής καμπίνας για όλους τους επιβάτες, πέραν του προσωπικού αντικειμένου. Αν και ορισμένοι αερομεταφορείς, όπως η British Airways, εφαρμόζουν ήδη παρόμοια πολιτική, οι εταιρείες χαμηλού κόστους εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα επιφέρει ανατροπές στο μοντέλο τιμολόγησης και θα οδηγήσει σε αυξήσεις ναύλων.

Η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας εντείνεται από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι οποίες, σύμφωνα με τη Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, έχουν αυξηθεί κατά 105,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές καυσίμων και οι διαταραχές στην τροφοδοσία από την περιοχή του Κόλπου επιδεινώνουν την κατάσταση, επηρεάζοντας άμεσα τη βιωσιμότητα δρομολογίων.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές, με εταιρείες να περιορίζουν πτήσεις και να προχωρούν σε αναπροσαρμογές της χωρητικότητας ενόψει της θερινής περιόδου. Η EasyJet αναμένει αυξημένες ζημιές, ενώ η Lufthansa έχει προχωρήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων.

Παράλληλα, ο κλάδος ζητεί τροποποιήσεις στους κανόνες αποζημίωσης επιβατών, ευελιξία στη χρήση των χρονοθυρίδων των αεροδρομίων και αλλαγές στους περιορισμούς ανεφοδιασμού, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε μόνιμες αλλαγές, εξετάζοντας μόνο προσωρινές παρεμβάσεις σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κρίσης.