Οι μαθητές κλήθηκαν σε απολογία για την κατάληψη στο Μουσικό Σχολείο - Αντιδράσεις για την ταλαιπωρία τους παραμονές Πανελληνίων

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους τρεις μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων που κλήθηκαν για απολογία σχετικά με μαθητική κατάληψη. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την ΕΛΜΕ Χανίων, ενώ το «παρών» έδωσε και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης.

Η Αντιπρόεδρος του 15μελούς και μια εκ των τριών διωκώμενων μαθητών, δήλωσε στο zarpalive.gr προβληματισμένη και εξέφρασε την πεποίθηση να μην χρειαστεί η υπόθεση να προχωρήσει: «Όλη η μαθητική κοινότητα είναι πάρα πολύ σοκαρισμένη. Ήταν πρωτόγνωρο για μας αυτό. Εμείς με όλη την καλή πρόθεση θέλαμε να κάνουμε μια κατάληψη να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας κ. Πάνο Ρούτσι στο δικαίωμά του να ξέρει από τι πέθανε το παιδί του. Δεν πιστεύαμε ότι θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Ένα γονιός μας κατήγγειλε, ένας διευθυντής αποποιήθηκε του παιδαγωγικού του ρόλου και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε με ελπίδα ότι καταρχάς θα εισακουστούμε και ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία και κατά δεύτερον δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο και πάρα πολύ άδικο για τα παιδιά αυτά. Δεν έχουμε πάει ακόμα να καταθέσουμε, ελπίζω να μην χρειαστεί».

{https://www.youtube.com/watch?v=mXPXYIo6Xi4}

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ηρακλείου Μανώλης Συντυχάκης δήλωσε πως έχει ζητηθεί η άρση της εισαγγελικής κλήσης: Συντυχάκης γνωστοποίησε πως στελέχη του κόμματος έκαναν επαφές με Υπουργούς, ώστε να γίνει άρση της εισαγγελικής κλήσης. Να σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός, αυτός ο φόβος και αυτή η τρομοκρατία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θα περάσει η τρομοκρατία. Οι Υπουργοί αιφνιδιάστηκαν, δεν ξέρω αν πράγματι το ήξεραν. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε η ρητή διαβεβαίωση να σταματήσουν αυτές οι βλακείες και άμεσα θα γίνει άρση της εισαγγελικής κλήσης. Να το δούμε στην πράξη και δημόσια».

«Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε τη συνήθη τακτική της κυβέρνησης, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Η καταστολή, ο φόβος και η τρομοκρατία. Αυτό συνιστά η εισαγγελική κλήση τριών μαθητών επειδή πρωτοστάτησαν στα πλαίσια αποφάσεων του σχολείου και της γενικής συνέλευσης να πάρουν την απόφαση για κατάληψη του σχολείου τους, τη μέρα που ο Πάνος Ρούτσι βρισκόταν σε απεργία πείνας ώστε να φτάσει η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών ως το τέλος. Είναι ακόμα χειρότερη η πράξη να καταδίδουμε τους μαθητές. Επιτρέψτε μου να πω πως, γονέας δεν επιτελεί σωστά τον ρόλο του ή διευθυντής σχολείου να παραδίδει στην Αστυνομία και στις Εισαγγελικές αρχές μαθητές. Δεν επιτελούν το λειτούργημα για το οποίο τους έχει εμπιστευθεί ο λαός».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για μια απαράδεκτη διαδικασία έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων Χρήστος Μπέλμπας «Οι καταλήψεις στα σχολεία των Χανίων είναι συχνές. Γίνονται πάνω από 50 στα σχολεία όλο τον χρόνο σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα αιτήματα να είναι γνωστά. Σε τέσσερις μέρες τελειώνει η σχολική χρονιά και πάνω από 100 εκπαιδευτικοί δεν είναι στις θέσεις τους. Πριν λίγες εβδομάδες έσπασε αγωγός στο ΓΕΛ Ακρωτηρίου και πλημμύρισε το γραφείο των καθηγητών. Έχουμε και το ζήτημα των Τεμπών με τους μαθητές από τότε που έγινε τον Φεβρουάριο του 2023 δείχνουν ευαισθησία. Δεν απατούνται αυτά τα ζητήματα με αυταρχισμό και τρομοκρατία. Εάν συνεχιστούν οι καταστάσεις όπως στο Μουσικό Σχολείο, θα δηλητηριαστούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των γονιών, των γονιών και των καθηγητών και της Διεύθυνσης του σχολείου. Δε λειτουργούν έτσι τα σχολεία. Η υπόθεση πρέπει να σταματήσει εδώ. Μη μιλάς μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς! Δεν θα προχωρήσουμε όμως έτσι. Το σχολείο είναι χώρος δημοκρατίας και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Να τα ξεχάσουν αυτοί που κάνουν αυτά τα σχέδια». Σχετικά με το πως θα κινηθεί η ΕΛΜΕ εναντίον του διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χανίων, ο κ. Μπέλμπας ξεκαθάρισε ότι «ο διευθυντής του σχολείου δεν είναι μέλος της ΕΛΜΕ και δεν ξέρω αν ήταν ποτέ».

Από την πλευρά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ο προϊστάμενος Γιώργος Ψαράκης δήλωσε πως στόχος είναι «να λύνονται τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται».

{https://www.youtube.com/watch?v=g2bSfo2V99w}