Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στην αποθήκη τους διάσημου γκαλερίστα εντοπίστηκαν πολλοί πίνακες που φέρεται να είναι πλαστοί.

Έφοδο πραγματοποίησε η αστυνομία την Παρασκευή σε αποθήκη διάσημης γκαλερί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αποθήκη της γκαλερί του Κολωνακίου εντοπίστηκαν δεκάδες πίνακες που φέρονται να είναι πλαστοί.

Στην αποθήκη, που βρίσκεται επί της οδού Ιασωνίδου στο Ελληνικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκαν περίπου 500 πίνακες, 100 από τους οποίους είναι Ελλήνων καλλιτεχνών και φέρεται να είναι πλαστοί. Άλλοι 150 είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα έγγραφα γνησιότητας και απόκτησής τους.

Κατά την έφοδο φέρεται να κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάσημος ιδιοκτήτης της γκαλερί έχει συλληφθεί με κατηγορίες περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7pg0jqyje1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφορμή για την έρευνα φέρεται να στάθηκε ανάρτηση του ίδιου του γκαλερίστα στα social media, όπου ανέφερε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο του προηγούμενου αιώνα. Η γνησιότητά του ελέγχεται.

Στο βίντεο που έκτοτε έχει κατέβει από τα social media, ο διάσημος γκαλερίστας αναφέρει πως «Έχω την ευλογία να βρίσκεται στα χέρια μου, που 36 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, αν και διαφημίστηκε από τον γκαλερίστα ως ανεκτίμητης αξίας, τέθηκε προς πώληση από 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Σημειώνεται ό,τι είναι πριν το 1821 εμπίπτει στην κατηγορία των αρχαιοτήτων και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές. Η κατοχή είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει πάρει άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ovtwrrh1l?integrationId=40599y14juihe6ly}