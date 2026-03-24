Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγαράκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του επιβλήθηκε απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων ενώ επιτρέπεται η ενασχόλησή του με πίνακες μόνο εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό γνησιότητας.

Επίσης του επιβλήθηκαν επίσης οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Παράλληλα, χωρίς όρους αφέθηκε ελεύθερη η υπάλληλό του, που είχε συλληφθεί για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ο γνωστός γκαλερίστας είναι αντιμέτωπος με κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προς την οποία εδώ και λίγο καιρό έφθασαν καταγγελίες για αντικείμενα, κυρίως πίνακες, που έθετε προς πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία καταγγελία που έγινε στις αρχές αφορούσε βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, στο οποίο έθετε προς πώληση Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, για το οποίο έλεγε προς τους υποψήφιους αγοραστές ότι πρόκειται για «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία».

Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν σε αποθήκες του Γιώργου Τσαγκαράκη σωρεία έργων με υπογραφή επιφανών Ελλήνων ζωγράφων που σύμφωνα με την δικογραφία, είναι προϊόντα πλαστογραφίας.Ο ίδιος φέρεται κατά την απολογία του να έδωσε την δική του εκδοχή για όσα του καταλογίζονται αρνούμενος τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα νέες καταγγελίες κατά του Γιώργου Τσαγκαράκη έρχονται στο φως.

