Αυτό που «έκαψε» τον γνωστό γκαλερίστα ήταν ένα βίντεο όπου διαφήμιζε ένα μεταβυζαντινό κειμήλιο, καλώντας τους πελάτες του να σπεύσουν να αποκτήσουν ένα γνήσιο Ευαγγέλιο του 1745.

Την Παρασκευή, το ελληνικό FBI συνέλαβε τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Αυτό που «έκαψε» τον γνωστό γκαλερίστα ήταν ένα βίντεο όπου διαφήμιζε ένα μεταβυζαντινό κειμήλιο, καλώντας τους πελάτες του να σπεύσουν να αποκτήσουν ένα γνήσιο Ευαγγέλιο του 1745. Το συγκεκριμένο βίντεο σήμανε κόκκινο συναγερμό και η σύλληψή του ήταν πλέον θέμα χρόνου.

Ο δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα, Ευάγγελος Γιούγκης μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Όπως ξέρετε, είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα και ασκεί το επάγγελμα αυτό 35 χρόνια, χωρίς να έχει καμία φορά καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμα που ασκεί. Στη δικογραφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την οποία δεν ξέρουμε, αύριο θα έχουμε τα αντίγραφα στα χέρια μας, δεν υπάρχει καμία μήνυση ιδιώτη, είτε για πλαστό πίνακα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Το πόρισμα για τους πίνακες είναι ψευδές και θα το αποδείξουμε κατά την απολογία μας την Τρίτη το πρωί. Έχουμε στοιχεία και έγγραφα. Θα αποδείξουμε ότι είναι ψευδές και αναληθές αυτό το στοιχείο. Έχουμε δεκάδες έργα που είναι γνήσια και άλλα που δεν είναι γνήσια, εν γνώσει μας, τα οποία είχαμε στην αποθήκη, αραχνιασμένα. Δεν έχουμε πουλήσει κανένα πλαστό πίνακα, ούτε έχουμε καμία τέτοια καταγγελία ή μήνυση αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά.

Για το Ευαγγέλιο: «Το Ευαγγέλιο είναι, όπως ξέρετε και όπως το δήλωσε ο ίδιος, προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη, διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν πούλησε τίποτα. Ήθελε να ακούσει διάφορους, να κάνουν προσφορές, δηλαδή τι αξία έχει. Δεν γνωρίζει ο εντολέας μου όλα αυτά τα παλαιότερα για τις αρχαιότητες τα βυζαντινά ή μεταβυζαντινά προϊόντα και έργα τέχνης. Είχε κλείσει ραντεβού την Παρασκευή να πάει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων. Στο βίντεο έλεγε ότι έχει στα χέρια του. Μετά αμέσως την επόμενη μέρα έκλεισε το ραντεβού για την Εφορεία. Μάζευε προσφορές γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι γνήσιο, αν είναι πλαστό, αν πραγματικά είναι προς διάθεση ή όχι. Δεν είχε γνώση αν είναι γνήσιο ή πλαστό, ό,τι του μετέφεραν αυτοί που του το έδωσαν είπε στο βίντεο. Δεν μπορώ να πω ποιος του το παρέδωσε. Ο εντολέας μου δεν είναι εκτιμητής αρχαιοτήτων. Και θα το πήγαινε ακριβώς στην Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να γίνει εκτίμηση, καταχώρηση και πιστοποίηση της γνησιότητας. Αυτό θα έκανε. Δεν είχε άλλα έργα προς δημοπράτηση που είναι προ του 1830. Και δεν έχει αυτές τις γνώσεις ο εντολέας μου και γι αυτό θα πήγαινε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων. Ο γκαλερίστας είναι εκτιμητής πολύτιμων λίθων, χρυσού και τα λοιπά. Δηλαδή για προϊόντα ή έργα που υπάρχουν που είναι σύγχρονα, όχι του προηγούμενου αιώνα ή του πιο προηγούμενου και τα λοιπά».

Για τα λεγόμενα της Λόλας Νταϊφά ότι βρήκε κλεμμένα κοσμήματά της προς πώληση: «Η κυρία Λόλα περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά. Και δεν έχει κάνει ούτε μία μήνυση. Δεν έχουμε καμία τέτοια σχετική μήνυση. Δεν έχουμε τέτοια σκουλαρίκια και δεν έχουμε τέτοια μήνυση. Δεν υπάρχει νομική, καμία τέτοια καταγγελία για να πούμε και να ασχοληθούμε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με το θέμα».

Για τα περί «συνωμοσίας»: «ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, όπως ξέρετε, βάλλεσαι από οποιονδήποτε. Δικαίως και αδίκως. Το πιο πολύ αδίκως. Δεν έχει καμία καταδίκη ο εντολέας μου εδώ και 35 χρόνια. Θέλω να έχω γνώση του φακέλου, της δικογραφίας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία ατομική καταγγελία σε ό,τι αφορά στα αδικήματα που κατηγορείται. Όλη την ημέρα ήμουνα μαζί του χθες. Αύριο θα πάρουμε την δικογραφία. Όλα τα κανάλια λένε για τη δικογραφία και εμείς ως δικηγόροι δεν έχουμε γνώση ακόμα».

