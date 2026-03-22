Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει ήδη κληθεί ενώπιον ανακριτή, μαζί με ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην απόκρυψη ιερού κειμηλίου

Νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη έρχονται στο φως, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν σταδιακά την έρευνά τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Κωνσταντία Δημογλίδου, η διερεύνηση ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου 2026, όταν η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε αρχικά ανώνυμη -και στη συνέχεια επώνυμη- τηλεφωνική καταγγελία από άτομα με γνώση του χώρου της τέχνης και των αρχαιοτήτων. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ορισμένα από τα έργα που διακινούσε ο γκαλερίστας ενδέχεται να ήταν πλαστά.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει ήδη κληθεί ενώπιον ανακριτή, μαζί με ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην απόκρυψη ιερού κειμηλίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο της απολογίας του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, μόνο επτά από τα κατασχεθέντα έργα φαίνεται να είναι αυθεντικά. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Οι Αρχές ερεύνησαν επίσης δεκατρείς απομαγνητοφωνημένες τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο γκαλερίστας, από 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως 18 Μαρτίου 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται έργα που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, βρέθηκαν δύο όμοιοι πίνακες με την υπογραφή της αναγνωρισμένης ζωγράφου Αλταμούρα, καθώς και έργα που ταυτοποιούνται με αυτά που δημοπρατήθηκαν στις επίμαχες εκπομπές.

Η δικογραφία αναφέρει ότι από τα έργα που εκτέθηκαν ή πωλήθηκαν στις 13 εκπομπές, η εκτίμηση του προσδοκώμενου κέρδους φτάνει περίπου τις 400.000 ευρώ, ενώ η διαφαινόμενη τιμή κατακύρωσης όσων φαίνεται ότι πωλήθηκαν υπερβαίνει τις 31.000 ευρώ.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά τα εξής κακουργήματα:

Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα.

Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη κατασκευή, έκθεση, διακίνηση και κατοχή έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, σε εμπορική κλίμακα, κατά επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημιά, κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh93p2jyul7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η υπόθεση συνεχίζεται και αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των έργων και τη διακίνηση τους, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.