Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο την προέλευση των έργων τέχνης όσο και το εύρος της πιθανής απάτης.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επανεμφανίστηκε στην εκπομπή του, μετά τις σοβαρές ποινικές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, οι οποίες σχετίζονται με την εμπορία έργων τέχνης αμφισβητούμενης γνησιότητας. Η επιστροφή του έγινε λίγο καιρό μετά την αποφυλάκισή του, καθώς του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων χρηματική εγγύηση περίπου 50.000 ευρώ και δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου, ύστερα από καταγγελίες που κινητοποίησαν τις Αρχές. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 321 έργα τέχνης, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μόλις επτά έχουν χαρακτηριστεί ως αυθεντικά. Το εύρημα αυτό ενίσχυσε σημαντικά τις υποψίες περί εκτεταμένης διακίνησης πλαστών ή αμφιβόλου προέλευσης έργων.

Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτελεί και ένα ιστορικό θρησκευτικό κειμήλιο, ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, η κατοχή και διαχείριση του οποίου ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστήριξε δημόσια ότι είχε ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με σκοπό να το δηλώσει νόμιμα, παρουσιάζοντας αυτή την ενέργεια ως ένδειξη διαφάνειας και καλής πίστης από την πλευρά του.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο ίδιος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή του, τονίζοντας ότι έχουν ειπωθεί πολλές ανακρίβειες και υπερβολές εις βάρος του. Παράλληλα, επιχείρησε να υπερασπιστεί τη δραστηριότητά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δημοσίως δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhkk6nt1ebkh?integrationId=40599y14juihe6ly}