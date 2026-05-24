Με καταμετρημένο το 100% των ψηφοδελτίων, στη νέα Βουλή εισέρχονται έξι κόμματα.

Σε εξακομματική Βουλή οδήγησαν οι εκλογές στην Κύπρο, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, καταγράφει την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,1%, διατηρώντας τις 17 έδρες του, ενώ η Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία αύξησε τα ποσοστά της κατά 1,4%, λαμβάνοντας 23,9%, διατηρώντας, επίσης τις 15 έδρες της.

Στην τρίτη θέση αναδεικνύεται το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο που αύξησε κατά 4 μονάδες τα ποσοστά του, φτάνοντας στο 10,9% και διπλασιάζοντας τις έδρες του.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχασε μία έδρα καταγράφοντας απώλειες 1,3%. Συγκέντρωσε 10% αλλά κατάφερε να διατηρήσει 8 από τις 9 έδρες που είχε εξασφαλίσει το 2021.

Το Άλμα πήρε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία πήρε 5,4% και επίσης 4 έδρες.

Η ΕΔΕΚ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απώλεια ποσοστών κατά 3,5 μονάδων, έλαβε 3,3%, χωρίς να εξασφαλίζει είσοδο στη Βουλή, σε σχέση με 4 έδρες και 6,7% που πήρε το 2021.

Η ΔΗΠΑ είχε απώλεια 3 ποσοστιαίων μονάδων, λαμβάνοντας 3,1%, χωρίς να εξασφαλίζει έδρα στη Βουλή, ενώ το 2021 είχε λάβει 4 έδρες.

Το Κίνημα Οικολόγων έχασε 2,5%, μένοντας επίσης εκτός Βουλής, λαμβάνοντας 2%, ενώ το 2021 είχε εξασφαλίσει 3 έδρες και 4,41%.

Το Βολτ, που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδειχναν εντός Βουλής, πήρε 3,1% και έμεινε εκτός ενώ οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυνηγών πήραν 3,2%, αλλά δεν εξασφάλισαν έδρα.

Στο 33% η αποχή

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες της Κύπρου, αφού η αποχή που καταγράφηκε έφτασε το 33%. Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής 24.05.2026, προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.