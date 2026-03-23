Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Τσαγκαράκη.

Νέες καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας σε τηλεοπτικές δημοπρασίες έργων τέχνης και κοσμημάτων ήρθαν στο φως μέσα από μαρτυρίες στο ERTnews. Άτομα που δηλώνουν θύματα περιγράφουν περιπτώσεις όπου, όπως υποστηρίζουν, άλλα παρακολουθούσαν να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλα τους ανακοινώθηκαν τελικά ως αποτέλεσμα της πώλησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται υπόθεση γνωστού τηλεοπτικού δημοπράτη και εμπόρου έργων τέχνης, ο οποίος ερευνάται από τις αρχές. Στην εκπομπή «Συνδέσεις» μίλησαν η Μαρία Καψή, που δηλώνει θύμα, καθώς και ο δικηγόρος και συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης, αναφερόμενοι τόσο στις καταγγελίες όσο και στα δικαιώματα όσων θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημία.

Η Μαρία Καψή κατήγγειλε ότι παρέδωσε δύο οικογενειακά κοσμήματα σε κατάστημα στο Κολωνάκι, προκειμένου να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής. Όπως ανέφερε, της δόθηκε μια τιμή ασφαλείας και ενημερώθηκε ότι τα αντικείμενα θα παρουσιαστούν σύντομα. Παρακολουθώντας τη δημοπρασία, είδε —όπως υποστηρίζει— τα κοσμήματά της να δέχονται προσφορές που ξεπερνούσαν την αρχική συμφωνία.

Ωστόσο, όταν ζήτησε να λάβει τα χρήματά της, ενημερώθηκε ότι ο πλειοδότης υπαναχώρησε και ότι το αντικείμενο πωλήθηκε εκτός διαδικασίας σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή, κοντά στην τιμή ασφαλείας. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως ούτε ρωτήθηκε αν αποδέχεται αυτή την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για πλήρη αδιαφάνεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha219gncpx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε πρόσβαση σε στοιχεία για τον πλειοδότη ούτε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την τελική τιμή πώλησης. Σε μία περίπτωση, όπως είπε, κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά συμμετέχοντας η ίδια σε άλλη δημοπρασία και συμψηφίζοντας οφειλές. Για δεύτερο κόσμημα, ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ το αναμενόμενο ποσό και, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, αντιμετώπισε πιέσεις όταν διαμαρτυρήθηκε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είδε κόσμημα να επανεμφανίζεται σε δημοπρασία με διαφορετικό κωδικό, παρότι είχε παρουσιαστεί ως ήδη πωλημένο, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη διαδικασία. Τόνισε επίσης ότι τα σχετικά βίντεο παραμένουν διαθέσιμα δημόσια, επιτρέποντας —κατά την άποψή της— τον έλεγχο των στοιχείων. Η ίδια έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία και έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Γιώργος Γκαρίπης χαρακτήρισε το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων δημοπρασιών «θολό», ιδίως όταν πρόκειται για αντικείμενα ιδιωτών που δίνονται ως παρακαταθήκη. Όπως εξήγησε, ο επιχειρηματίας λειτουργεί ως μεταπωλητής και οφείλει να αποδώσει το συμφωνηθέν τίμημα στον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, όπως επισήμανε, το βασικό ζήτημα είναι η δυσκολία επιβεβαίωσης της πορείας της συναλλαγής, της ταυτότητας του πλειοδότη και της πραγματικής τελικής τιμής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διεκδίκηση δυσχεραίνεται λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Στη συζήτηση έγινε επίσης αναφορά σε έργα τέχνης που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και φέρονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι πλαστά. Ο κ. Γκαρίπης τόνισε ότι το ζήτημα των απομιμήσεων είναι διαχρονικό και απαιτεί σε βάθος διερεύνηση, όχι μόνο ως προς τη διακίνηση αλλά και ως προς την προέλευση και τα δίκτυα που τα παράγουν.

Όσοι θεωρούν ότι έχουν υποστεί οικονομική ζημιά καλούνται να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως συμβάσεις, αποδείξεις, αλληλογραφία, βίντεο και στοιχεία συναλλαγών. Η δικαστική οδός παραμένει διαθέσιμη, αν και η επίλυση τέτοιων υποθέσεων μπορεί να απαιτήσει χρόνο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρχές, με τις καταγγελίες να υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.