Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Λόλα Νταϊφα που είχε πέσει θύμα κλοπής στο παρελθόν χάνοντας κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας, αποκάλυψε ότι είδε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει να πωλείται στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο» είπε αρχικά.

«Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, ''Α, είναι τα κλεμμένα μου''. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο» ανέφερε στη συνέντευξή της η Λόλα Νταϊφά.

Ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή τόνισε: «Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη… Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».

