Τι πρέπει να κάνουν όσοι καταναλωτές τα έχουν προμηθευτεί ώστε να αποζημιωθούν.

Τα καταστήματα SINSAY με ανακοίνωση που εξέδωσαν γνωστοποιούν την ανάκληση ακατάλληλου προϊόντος που έχει διατεθεί στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, η Sinsay ανακαλεί το σετ με 4 δαχτυλίδια 382AZ-SLV που πωλήθηκε τόσο στα καταστήματα όσο και online στα καταστήματα Sinsay.

Η απόφαση ανάκλησης λήφθηκε λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου επιπέδου περιεκτικότητας σε κάδμιο, το προϊόν δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για χρήση. Η επαφή με το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει την υγεία των καταναλωτών.

Τα δαχτυλίδια που ανακαλούνται από τα καταστήματα Sinsay

Διαδικασία επιστροφής και αποζημίωσης των πελατών

Όπως γνωστοποιείται από την εταιρεία «για προϊόντα που αγοράστηκαν σε φυσικά καταστήματα ο ι επιστροφές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Sinsay – βρείτε το κοντινότερο κατάστημά σας. Οι πελάτες που δεν διαθέτουν απόδειξη αγοράς θα κληθούν από το προσωπικό να συμπληρώσουν την κατάλληλη φόρμα.

Αντίστοιχα για προϊόντα που αγοράστηκαν από το online κατάστημα οι επιστροφές είναι δυνατές μετά την είσοδο στον λογαριασμό πελάτη. Επιλέξτε «επιστροφή» ή «παράπονο» και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε μέσω email. Οι επιστροφές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Sinsay – βρείτε το κοντινότερο κατάστημά σας.

Οι καταναλωτές δικαιούνται πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς του προϊόντος. Η επιστροφή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του προϊόντος στο σημείο πώλησης.»

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, καλέστε μας στο +30 21 1199 6216 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου).

Αυτά τα δαχτυλίδια ανακαλούνται από τα καταστήματα SINSAY στην Ελλάδα