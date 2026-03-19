Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς που έχουν προμηθευτεί αυτό το γνωστό παιδικό σιρόπι - Ποια παρτίδα ανακαλείται.

Ο ΕΟΦ με απόφασή του γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας Χ0210 του συμπληρώματος διατροφής PREVENT FLU INOPLUS (με γεύση πορτοκάλι) με ημ. Λήξης 10/27.

Οι λόγοι της ανάκλησης αφορούν το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των Δοκιμών/Αναλύσεων του εργαστηρίου του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά στο συνολικό αριθμό ζυμών και μυκήτων.

Η εταιρεία INOPLUS BY NATURE που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.