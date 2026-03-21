Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.
Η ποινική δίωξη αφορά:
- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα (κακούργημα)
- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.
- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα)
- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση (κακούργημα)
- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα).
Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για:
- Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.
Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.