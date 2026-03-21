Αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης ο γνωστός αντικέρ.

Στη δίνη των αρχών βρίσκεται ο διάσημος γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά από τις έρευνες του λεγόμενου «ελληνικού FBI» σε καταστήματα της επιχείρησής του και σε αποθήκη του στο Ελληνικό, καθώς και σε Κολωνάκι και Γλυφάδα. Ο γνωστός αντικέρ κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτης μετά τη σύλληψή του σύμφωνα με την Αστυνομία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8a4iw3hdnd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αφορμή για τις έρευνες αποτέλεσε η δημοπράτηση ενός Ευαγγελίου εκδόσεως Βενετίας 1745, το οποίο παρουσιάστηκε ως μουσειακό αριστούργημα με χαρακτικά υψηλής ποιότητας και επενδύσεις σε ορείχαλκο και χρυσό. Σύμφωνα με αναφορές, στην αποθήκη του Τσαγκαράκη εντοπίστηκαν πάνω από 300 πίνακες αμφιβόλου γνησιότητας, καθώς και μετρητά άγνωστης προέλευσης, που φέρεται να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

Εκατό από αυτούς ανήκουν σε Έλληνες ζωγράφους και φέρονται να είναι πλαστοί, αν και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι πλαστοί πίνακες ενδέχεται να φτάνουν και τους 300. Άλλοι 150 είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα έγγραφα απόκτησής τους. Όλα τα κατασχεθέντα θα εξεταστούν από ειδικούς για να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά τους και η προέλευσή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh87keezhyyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο Γιώργος Τσαγκαράκης έθεσε ως πώληση σε τιμή που κυμαίνεται από 8.000 έως 12.000 ευρώ. Το Ευαγγέλιο είναι γνήσιο αλλά υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν το 1821 όπως ορίζει ο νόμος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7qhffuhzft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το βίντεο με το Ευαγγέλιο του 1745 κίνησε την έρευνα των Αρχών για τον γκαλερίστα

Στο βίντεο που έκτοτε έχει κατέβει από τα social media αλλά παραμένει στο κανάλι του στο Youtube, ο διάσημος γκαλερίστας αναφέρει πως «Έχω την ευλογία να βρίσκεται στα χέρια μου, που 36 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

{https://www.youtube.com/watch?v=O3VZs6p4gaU}

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο ενώ πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ούτε ο ίδιος έχει καταφέρει να αιτιολογήσει την απόκτησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7pmhidrnmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται ό,τι είναι πριν το 1821 εμπίπτει στην κατηγορία των αρχαιοτήτων και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές. Η κατοχή είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει πάρει άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ovtwrrh1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ανέφερε η αποσυρθείσα ανακοίνωση της Γκαλερί Τσαγκαράκη

Παράλληλα, η εταιρεία Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ εξέδωσε αρχικά ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι πίνακες ανήκουν στην προσωπική και οικογενειακή περιουσία του γκαλερίστα και ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για αξιολόγηση. Η ανακοίνωση όμως αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι «Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.»

{https://www.facebook.com/GT.Tsangarakis.Jewellery/posts/pfbid0Ue4rC7RDfkFY8vp98z4jPzVArSsngKs4bJLQtWCeBq3jMRYcQkVguZMTVnnkh6WGl}