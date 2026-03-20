Η αστυνομία έχει συλλέξει πίνακες και χρηματικά ποσά από τις αποθήκες του Γιώργου Τσαγκαράκη σε Ελληνικό και Γλυφάδα ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες σε όλα τα καταστήματά του στη χώρα.

Συνελήφθη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά από έφοδο του ελληνικού FBI σε αποθήκες του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν ύποπτος για τέλεση αξιόποινης πράξης και για τον λόγο αυτό τέθηκε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια τη εφόδου στην πρώτη αποθήκηπου έλεγξαν οι αρχές στο Ελληνικό.

Ακολούθησε νέα έρευνα, που είναι σε εξέλιξη σε άλλη αποθήκη του γκαλερίστα στη Γλυφάδα. Στη συνέχεια ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όπου συνελήφθη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε συνεργασία με την αρμόδια εισαγγελία αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες στα καταστήματά του σε όλη τη χώρα αλλά και στο σπίτι του.

Τι οδήγησε στη σύλληψη Τσαγκαράκη

Αφορμή για την έρευνα και την έφοδο που ακολούθησε σε αποθήκες της γκαλερί Τσαγκαράκη, και τις κατασχέσεις τεράστιου χρηματικού ποσού αλλά και εκατοντάδων πινάκων που εντοπίστηκαν εκεί, ήταν ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο Γιώργος Τσαγκαράκης έθεσε ως πώληση σε τιμή που κυμαίνεται από 8.000 έως 12.000 ευρώ. Το Ευαγγέλιο είναι γνήσιο αλλά υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν το 1821 όπως ορίζει ο νόμος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7qhffuhzft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν στις αποθήκες του περίπου 500 πίνακες. Εκατό από αυτούς ανήκουν σε Έλληνες ζωγράφους και φέρονται να είναι πλαστοί, αν και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι πλαστοί πίνακες ενδέχεται να φτάνουν και τους 300. Άλλοι 150 είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα έγγραφα απόκτησής τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7pg0jqyje1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο βίντεο που έκτοτε έχει κατέβει από τα social media αλλά παραμένει στο κανάλι του στο Youtube, ο διάσημος γκαλερίστας αναφέρει πως «Έχω την ευλογία να βρίσκεται στα χέρια μου, που 36 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

{https://www.youtube.com/watch?v=O3VZs6p4gaU}

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο εννώ πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ούτε ο ίδιος έχει καταφέρει να αιτιολογήσει την απόκτησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7pmhidrnmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται ό,τι είναι πριν το 1821 εμπίπτει στην κατηγορία των αρχαιοτήτων και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές. Η κατοχή είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει πάρει άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7ovtwrrh1l?integrationId=40599y14juihe6ly}





