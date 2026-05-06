Με απόφαση της ΑΔΕΔΥ ανακοινώθηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, έπειτα από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με βασικά αιτήματα μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά επιδομάτων και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί και πορεία στο κέντρο της Αθήνα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Παράλληλα, εκφράζεται αντίθεση σε κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και ενδεχόμενες αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας.

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας. Μεταξύ άλλων, ζητείται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την ενίσχυση των συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις καλεί το ΠΑΜΕ. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ έχει ως εξής:

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι στις 13 Μάη απεργούμε! Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, ούτε ευρώ για τους δικούς τους πολέμους!

Όλες και όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος

Στις 13 Μάη, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούμε! Βγαίνουμε στο δρόμο του αγώνα, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στις υπηρεσίες στους δήμους, στις περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στα υπουργεία. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τη βαρβαρότητα, ούτε να δεχθούμε ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα.

Τώρα είναι ώρα οργάνωσης και μάχης των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που δίνει "ψίχουλα" για αυξήσεις, που κοροϊδεύει με τα διάφορα pass όταν η ακρίβεια αδειάζει τα πορτοφόλια μας και τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από άμεσους και έμμεσους φόρους από την αύξηση στα καύσιμα και στα παράγωγά τους σαν συνέπεια του πολέμου.

Την ίδια στιγμή που πληρώνουμε πανάκριβα τους πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την υγεία και την εκπαίδευση. Την ώρα που πληρώνουμε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος, οι βιομήχανοι εξασφαλίζουν σταθερές χαμηλές τιμές και νέες κρατικές ενισχύσεις. Ο μισθός μας επαρκεί για τις μισές μέρες του μήνα, όταν για τις τράπεζες συνεχίζεται το καθεστώς των "αναβαλλόμενων φόρων", όταν επισπεύδεται η αποπληρωμή δανείων του κράτους για να απολαμβάνουν οι μεγάλοι όμιλοι φθηνότερο δανεισμό, όταν οι εφοπλιστές λαμβάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ για το "πρασίνισμα" του στόλου τους και συνεχίζουν να απολαμβάνουν πάνω από 50 φοροαπαλλαγές.

Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των πολέμων τους! Με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη συνενοχή όλων των πρώην και επίδοξων κυβερνητικών κομμάτων, η χώρα εμπλέκεται σε έναν βάρβαρο πόλεμο που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, που μπορεί να γενικευτεί. Έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου σπέρνοντας βάσεις παντού, αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές ενώ στα σχέδιά τους είναι και η αποστολή νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων. Αυτή η πολιτική είναι που μετατρέπει τον λαό μας σε στόχο, που τσακίζει τα δικαιώματά μας, που απαιτεί όλο και περισσότερες θυσίες για να πετύχουμε τους "εθνικούς στόχους", δηλαδή τη μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ο δικός τους πόλεμος δεν είναι και δικός μας!

Η κυβέρνηση "κουνάει το δάχτυλο" στους δημόσιους υπάλληλους, παριστάνοντας τους υπερασπιστές της ευσυνειδησίας τους, ότι δήθεν με την αξιολόγηση, το νέο πειθαρχικό και την άρση της μονιμότητας, επιβραβεύει τους ικανούς και ευσυνείδητους κι αντιμετωπίζει τους ακατάλληλους. Η υποκρισία τους δεν έχει όριο! Κάνουν μαθήματα στους δημοσίους υπαλλήλους, απειλούν κι εκβιάζουν αυτοί που έδιναν παράνομα εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά ανθρώπων και τη δημιουργία στρατού υποστηρικτών τους όπως αποκαλύφθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιβραβεύουν τα στελέχη τους που παρανομούν, κάνοντας τα υπουργούς.

Δεν χωρά καμία αναμονή, κανένας συμβιβασμός με αυτήν την κατάσταση. Η προσπάθεια να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου, να υποταχθούν οι εργαζόμενοι, "να βάλουν τα κεφάλια μέσα", δεν θα περάσει. Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς όπως στον ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ και στα δικαστήρια, η συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των δήμων και ιδιαίτερα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, που οδήγησε σε προσωρινή αναδίπλωση την κυβέρνηση, δείχνουν τη μοναδική διέξοδο, τον δρόμο της οργανωμένης πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Όλες οι ομοσπονδίες, τα σωματεία να μπουν σε νέα φάση διεκδίκησης και λειτουργίας. Να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερα, με εργαζόμενους, έτοιμους να προασπιστούν κάθε δικαίωμά τους. Με εργαζόμενους που θα παίρνουν συλλογικά αποφάσεις μέσα από μαζικές διαδικασίες. Οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη! Δίνουμε μαχητικό, αγωνιστικό παρόν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10:30πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος και σε όλη τη χώρα.

Διεκδικούμε:

Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών.

Κατάργηση της "ελαστικής" εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους.

Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι στην άρση της μονιμότητας.

Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό».